“诗酒乐天真”：王宣徽真风雅呀

王拱辰，北宋名臣，著名诗人，开封府咸平(今开封市通许县)人。

有个“诚信状元”的故事，可以加深你对王拱辰的了解。公元1030年，王拱辰考进士考了第一名，传说他被钦点为状元时居然推辞：“陛下，这次的考试题我考前做过，这对别的考生不公平，您还是把状元赐给别人吧。”

王拱辰最后还是状元，但咱们今天不说他诚信，只说说他任西京留守时与一帮高士“诗酒乐天真”的事。

王宣徽家楼高园美人风雅

王拱辰于公元1062年在洛阳做官的时候，给邵雍建了一座宅子。

《邵氏闻见录》中记载，公元1049年，邵雍迁居洛阳时，住在天宫寺三学院，后“洛人为买宅于履道坊西天庆观东”，到了公元1062年，“王宣徽(王拱辰曾做过宣徽使)尹洛，就天宫寺西天津桥南五代节度使安审琦宅故基，以郭崇韬废宅余材为屋三十间，请康节(邵雍)迁居之”。邵雍高兴得不得了，给宅院起名“安乐窝”。

等他几年后做西京留守时，又给自己建了一座豪华宅院。

《麈(zhǔ)史》中记载：“王拱辰即洛之道德坊营第甚侈，中堂起屋三层，上曰‘朝元阁’。”就这一座宅院，引出一个历史典故。

当时，司马光也在洛阳居住，领一帮人编撰《资治通鉴》。他勤俭节约、克己奉公，夏天天热，无处避暑，就让人在自家院子里挖了个地下室，美其名曰“壤室”。

有一天，邵雍和富弼见面，富弼问最近洛阳有啥新奇的事，邵雍说：“有一巢居，一穴处者。”遂把王拱辰和司马光的事一说，富弼听后哈哈大笑。

除了华丽的宅院，王拱辰在洛阳还有一处美丽的私家园林“环溪”，此园“宏大壮丽，洛中无逾者”。

这个洛阳第一园里是何种景象？李格非在《洛阳名园记》中说，园内有个美丽的亭子，亭子南边是个大池子，“池左右翼而北过凉榭，复汇为大池”。凉榭的南边有楼曰“多景楼”，站在楼上向南望，“则嵩高少室，龙门大谷，层峰翠巘(yǎn)，毕效奇于前”。凉榭的北边有台曰“风月台”，站在台上向北望，“则隋唐宫阙楼殿……延亘十余里”。

除了以上所述，“环溪”内还有锦厅、秀野台，有“松桧花木千株”，其中凉榭、锦厅“其下可坐数百人”。

说了这么多，想表明什么呢？给邵雍建房说明王拱辰优渥文士、向贤慕贤，自家建高楼说明他有权有钱，“环溪”风景秀美说明他雅人雅意，这三者结合起来，加上洛阳当时名士云集，在王拱辰的西京留守生涯中，想不诗酒唱和、宴饮集会都不行。

洛社秋会与赏菊会

关于王拱辰和一众文人高士饮酒赋诗的事，正史、野史中少有记载，但我们可以从当时与他交往的文人留下的诗歌中，侧面了解一下。

公元1072年秋，王拱辰牵头举办了一次文酒之会。集会的地点，最有可能的有三个：西京留守府、他家、“环溪”。

邵雍参加了本次洛社秋会，并赋诗一首：“后房深出会亲宾，乐按新声妙入神。红烛盛时翻翠袖，画桡(náo)停处占青苹。早年金殿旧游客，此日风池将去人。宅冠名都号蜗隐，邵尧夫敢做西邻。”

从诗中可以看出，本次秋会不但有轻歌曼舞，还有荡舟漫游，真是羡煞人也！

王拱辰的“巢居”，司马光的“穴处”，各人性格和处世态度使然，并不影响两个人成为好朋友。

有一年秋天，菊花盛开，王拱辰举办了一次赏菊会。司马光和留守西京的许多官员都参加了，他在诗中这样记述本次盛会：“儒衣武弁聚华轩，尽是西都冷落官。莫叹黄花过嘉节，且将素发共清欢……”

参加赏菊会的尽是因反对王安石变法而被冷落的官员，但冷落有什么要紧，你在开封日理万机，我在洛阳诗酒唱和悠然自得，到底谁更令人羡慕，还真不一定呢！（洛阳晚报记者 陈旭照）