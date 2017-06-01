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高考，人生的“拐点”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-06-06 09:11
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　　一年一度的高考又要到了，看到莘莘学子马上就要进入高考考场，迎接人生第一大考，衷心祝愿他们如愿以偿。本人曾是高考过来人，当年参加高考到现在，屈指算来，已有二十七年矣。二十七年说短不短，人世沧桑，昔日的风华正茂，行将步入“知天命”的年龄。往事如烟，许多故事随风而散，但对参加高考仍记忆深刻，在记忆深处留下深深的烙印，这是因为高考是我人生的“拐点”。

　　忆往昔，我生活在一个比较贫穷的农村，当时村民们日出而作，日落而息，“面朝黄土背朝天”，村民终年在田间劳动，生活也没有多大改善。那时作为孩子的我们，成天说打玩笑，做梦也没有想到有一天，自己会去参加高考。后来稀里糊涂上了小学、初中，上初中仿佛听说有考大学这回事，也没有多想，那与自己无关，在学校里混一天算一天，弄个初中毕业算了，毕业接父母的“班”，修地球，回到乡下，春播秋收，插秧收稻，重复前辈的故事。

　　没想一不留神还考上高中，上高中时，当时经常有一些大中专学生回母校看校长，看老师。看到他们个个神采飞扬，我打心眼里佩服他们，心想考上大学就是“牛”，再说考上大学，也不用回家乡修地球了。对，咱也好好干，将来也考个大学，跳回“农门”。虽有豪情万丈，可我那可怜的数学成绩，选了文科，数学是条“拦路虎”，要说我的数学之差，可以说差到极致，说出来不怕笑话，当时考个三、四十分，那是家常便饭。“人生能有几回搏”，明知山有虎，偏向虎山行。都上高中了，还找来初中数学书，什么三角形全等，二元一次方程，高中的数学书上的立体几何，解析几何。用“铁棒磨成针”的笨办法，一点点往前攻。晚上十一多钟，班里同学基本回寝室休息，学校也统一停电，只有俺还在点上煤油灯，痴情地演算数学题。功夫不负有心人，数学成绩慢慢上来了，120分的卷子，也能考到90分左右。

　　一九九零年七月七、八、九接连三天，赤日炎炎，当时我在一个县里参加高考，考场里连个电扇也没有，考生们挥汗如雨，沉着答题，当时我手臂把卷子都给汗湿了，好在答案写在答题纸上。十二载的寒窗苦读，就让这三天来验证。

　　高考后两个月，我焦虑中等待，到底成绩行不行?今年能不能考上?“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。等啊等，等到八月底，一纸通知书送到家中，我被一所重点大学录取，当时不但家里人高兴，村里人也高兴，村支书高兴地说，“我们村终于出了一个本科大学生。”

　　高考，已经渐行渐远，但是让我说忘记你，难!这么多年来，尽管我没有搞出什么“名堂”，但是上了大学，那些经历给我人生以启迪，也帮助我跳出“农门”，走上工作岗位，不能不说是人生的一个“拐点”，高考，可爱的，咱们不说再见！（柴飞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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