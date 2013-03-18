依托自贸区平台对接“一带一路”

自2013年秋习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，这一伟大构想在世界政经版图渐次展开，于今已是成绩斐然。日前在京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，倡议将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路。作为“一带一路”重要节点城市、河南自贸区的重要片区，洛阳如何依托自贸区平台对接“一带一路”，成为开放发展的新课题。

依托自贸区开放平台，融入经贸往来的和平繁荣之路。古丝绸之路是通商易货之道，“一带一路”的核心即是贸易畅通。自贸区要践行开放理念，加快推进综合保税区、多式联运中心等设施建设，积极打造跨境电子商务、国际贸易“单一窗口”等服务平台，探索创新外商投资准入、通关检验检疫等政策制度，打造“一带一路”对外开放新高地。

依托自贸区创新平台，开拓科技合作的开放创新之路。古丝绸之路是知识交流之路，“一带一路”也孕育着科技创新合作的巨大空间。自贸区要发挥创新优势，在研发相关物品的通关检验检疫、高级科研人才出入境、科技金融服务等方面开展创新，与自创区、“中国制造2025”、小微双创等平台联动发展，落实国家“一带一路”科技创新行动计划。

依托自贸区交流平台，引领人文交流的文明传承之路。古丝绸之路是文化传播之路，“一带一路”提出要民心相通，这离不开文化旅游业的发展。自贸区要搭建交流平台，探索制定文化投资、贸易、保税、展示等新规则，加大文化旅游业引进外资力度，推进与沿线城市的文化交流和旅游业合作，以华夏历史文明传承创新区建设对接“一带一路”。

“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。”洛阳作为“一带一路”重要节点城市，见证过丝路的辉煌与荣光，而今只要抢抓自贸区建设等新机遇，深入践行开放、创新发展理念，就一定能够谱写“一带一路”的新篇章。（袁东任 任姣姣）