杨水林：书写情怀颂时代

人物简介

姓名：杨水林

职务：孟津县作家协会副主席

最幸福的事儿：把社会主义核心价值观编成歌曲传颂

最遗憾的事儿：没有

“国家富强民主，人民安康幸福，社会文明和谐，百姓描绘蓝图，社会主义核心价值观，是咱中国人的精神财富……”最近，在孟津县的一些机关、学校，常常能听到这首《中国价值观》。歌曲的词作者，是孟津县作家协会副主席、47岁的杨水林。今年3月，他把社会主义核心价值观改编成歌词，找到音乐教师王景峰谱曲，经反复修改，歌曲逐渐在当地传唱。

“写这首歌是为了在基层传播正能量，让更多人领会社会主义核心价值观。”杨水林说。最近，有很多热心人给他提出修改意见，他正在继续完善歌词。

杨水林从小善写作，高中时曾在《洛阳日报》上发表文章。参加工作后，他把更多的精力放在写作上，深入基层，了解群众的生存方式、创业经历、精神面貌，将笔触对准民生民情，为人民事业鼓与呼。

杨水林创作过一篇题为《乡村女教师》的文章，赞美他的小学教师李秋。杨水林回忆说，当初李老师是常袋镇英古村小学的一名代课老师，住在学校附近的窑洞里，条件十分艰苦。可她从不抱怨，而是一心一意教书育人，经常辅导学生至天黑，再把学生送回家。这篇文章发表后，李秋老师受到了各界关注，一些爱心人士到李老师家中表达敬意，还有一些教师发起了向李老师学习的活动。

2015年，杨水林听说县城街头有一个十几岁的流浪女孩，便去寻访。起初，女孩对他心存戒备，一句话也不肯说。杨水林不放弃，带上零食、饮料多次去寻，和她坐在路边拉家常。渐渐地，杨水林和女孩成了朋友。女孩告诉杨水林，她流浪是因为父母离异，双方都不肯抚养她……很快，杨水林在当地网站论坛上发表了题为《女孩的忧伤》的文章，众多文友纷纷转载、点赞。

朱占波就是其中之一。通读文章后，身为人父的朱占波十分心痛。他找到这个流浪女孩，让她暂住在自己家，为她提供吃穿，甚至提出供她上学。女孩的生活如今大有改善。

类似的故事还有很多。粗略统计，杨水林在各级媒体上先后发表的散文、诗歌、小说等达230篇，他说，自己是洛阳的一名文学工作者，热爱洛阳，要为家乡写好时代赞歌。

人物感言：我愿以一腔热忱和赤诚，赞美家乡，讴歌时代。

记者感言：杨水林用笔杆撰写民生民情，让社会的正能量传遍各地。（洛阳晚报记者 朱艳艳 通讯员 司继红）