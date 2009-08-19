李彩霞：又“稳”又“暖”服务乘客

昨日清晨4时50分，41岁的李彩霞冒着小雨，来到市公共交通集团有限公司三分公司。她举着伞，来到一辆53路公交车前，把挡风玻璃和后视镜擦拭干净，然后驾车驶出了公司大院。

1997年，李彩霞成为一名公交车驾驶员，一直跑53路至今。为保证车辆正常发车，她坚持每天提前2小时到岗，先到加气站给车加满气，再打扫卫生、做好车辆“三检”工作，确保车辆性能良好才正式发车。

一车乘客的安全掌握在手中的方向盘上，李彩霞深感责任重大。在驾驶过程中，她始终严格遵守交通法规，规范操作，文明行车。不管是等红灯还是进站，她总是尽可能滑行到位，很少踩急刹车，即使在车多人多的区域也能将车开得平稳。目前，她的安全行驶里程超过48万公里。

53路公交车是通往关林、龙门石窟的一条主要线路，每年牡丹文化节、五一、十一等节假日，外地乘客较多。此时，李彩霞不仅是驾驶员，还是乘客的向导。每次遇到外地乘客问询，她都耐心解答，用微笑树立“洛阳形象”。

今年牡丹文化节的一天，李彩霞驾车行驶到洛阳桥桥南时，上来了几名山东乘客。在行驶途中，其中一人走到她身旁搭话，想让她帮忙规划一下在洛游玩的乘车路线。趁着红绿灯间隙，李彩霞热情地介绍洛阳的景点，向他们推荐关林、白马寺、王城公园等景区及乘车方式。看着乘客拿出本子一一记上，李彩霞心里特别高兴。

“只要用真心对待乘客，就能得到他们的理解和支持。”这是李彩霞从业20年的经验。去年3月的一天，李彩霞正在驾车时，车上有乘客因抢座位起了争执，还动起手来。她立即停车进行劝阻，手背被其中一名乘客抓伤。她没有埋怨，而是更加耐心地劝说，直到双方化干戈为玉帛。李彩霞的举动，赢得了全车乘客的称赞。

为避免乘客因一两分钟的误差赶不上首班车，李彩霞在首班车发车时，总要晚走3分钟。一个细心的举动，受到乘客欢迎。

从业20年来，李彩霞从不在节假日休息，2016年她的出勤率高达130%。家人、同事对此有些不理解，她却说：“服务岗位没有假期，越是大家休息的日子，越是需要我们上路服务乘客。”（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 孙雪芹）