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60万元工程款转错人 湖南包工头来洛取款 结果……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:51
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　　转账手续办完后，欧阳先生要酬谢郝阿姨，但被婉拒了

　　核心提示

　　“你们再跟着我我可报警了，你们咋知道我名字的？咋找到我家的？我可没收到啥钱！赶紧走！”近日的一个下午，在西工区东下池社区小街上，市民郝阿姨怒斥跟着她的两名外地年轻人，不过对方好像并不在意，而且听到阿姨说要报警，俩人脸上竟然隐隐有喜色。

　　这究竟是怎么回事？听记者慢慢道来……

　　1 该收钱的客户姓郝，错收钱的人居然也姓郝

　　欧阳先生31岁，是湖南人，经常承包修路工程，平日里业务转账较多。5月27日下午，他通过手机银行给客户郝女士转60万元工程款。次日一早，对方却打来电话问“钱咋还没到账”。

　　手机已收到扣款短信，不可能转账失败啊！欧阳先生忙打开手机银行，找到转账成功的页面，截了图发给对方。紧接着，郝女士的回复让他脑门儿直冒冷汗——60万元确实转给了一名姓郝的女士，但此郝女士非彼郝女士。

　　欧阳先生赶紧报警，当地警方告知他可自行和收款人协商，若对方非法占有他可到法院起诉。欧阳先生接着去了银行，申请查看转错的账户持卡人信息及联系方式，但银行仅告知他收款人开户行在河南省洛阳市西工区的体育场路，除此之外，涉及个人隐私，银行拒绝提供更多信息。不过银行告知欧阳先生，他的这笔钱仅仅少了几元钱，剩余的599990多元还“躺”在对方账户里。

　　2 来洛取款碰壁，他求助晚报

　　5月30日晚，多番查找信息未果后，欧阳先生和朋友坐高铁来洛阳。翌日一下车他们就再次报警，但得到的答复和湖南警方的答复差不多。

　　通过自己在洛阳的朋友，欧阳先生打听到错收款的人家住西工区东下池社区。欧阳先生求助当地居委会失败后，只好在村里打听。5月31日14时许，欧阳先生在向一名路人打听时，对方手一指：“喏，那就是。”欧阳先生这才知道他旁边不远处的那个人就是郝阿姨。

　　真是踏破铁鞋无觅处！欣喜若狂的欧阳先生喊出郝阿姨的名字，拿着手机转账记录截图上前，让她退还60万元。听到陌生人喊自己的名字，还让自己还钱，郝阿姨一脸错愕：“你是谁？我没见过你的钱……”不等欧阳先生解释，郝阿姨就快步离开了。欧阳先生很无奈，拨打晚报热线66778866向记者求助。

　　3 转错账的原因令人意想不到，原来他和错收款人有渊源

　　5月31日18时，记者赶往东下池社区途中再次接到欧阳先生的电话：“郝阿姨报警了，民警已经到场协调过了！”

　　记者赶到时，民警和郝阿姨都已离开，欧阳先生讲述了此前发生的事儿——在郝阿姨那儿碰了壁，欧阳先生和朋友只好跟着她，一有机会，就凑上前解释他们真不是骗子，只是转错了账想取回钱……

　　“估计是郝阿姨受不了了，才报警称遭人尾随。”欧阳先生说，听郝阿姨说要报警，他们反而很高兴。

　　记者随后从西工派出所民警那儿得知，民警询问时，郝阿姨刚开始称自己并没有银行卡，也未收到过巨款。不过，郝阿姨的女儿随后出面称她以前玩儿游戏，有玩家给她转过账，当时她用母亲的一张银行卡收了款，现在已经忘了把卡放在什么地方。

　　欧阳先生听完恍然大悟——他确实在两年前给游戏中的好友转过账。他和郝阿姨的女儿一交流，才知道当时他的转账对象就是对方，这估计是他本想转账给客户郝女士却错转给洛阳郝女士的原因……

　　民警告诉记者，当时郝阿姨很痛快，说如果她卡上真多了钱，第二天银行一上班她就退。

　　4 阿姨自掏腰包补卡补年费，退还60万元

　　6月1日上午，记者在东下池社区见到了郝阿姨和欧阳先生，他们正准备去银行。听说记者要采访自己，郝阿姨连忙摆手拒绝。

　　“不是咱的钱，一分也不能要！”郝阿姨说平时家里的财务都由女儿管，前一天女儿一说，她才想起自己确实有一张早已找不到的银行卡。“报警是因为他们知道我的身份信息，直接找到家门口，所以我才怀疑他们是坏人。”郝阿姨说。

　　当天11时许，欧阳先生和郝女士及其女儿来到西工区体育场路的一家银行办理退款手续，民警全程开着执法记录仪。郝阿姨现场自掏腰包补办了银行卡，还补出被银行扣掉的年费，然后凑成60万元直接退到欧阳先生的账户里。记者在现场看到，转账成功后，欧阳先生拿出厚厚一沓钱感谢郝阿姨，但被婉拒了。

　　“给钱不要，请吃饭也不吃，洛阳人没的说！”当天下午，欧阳先生坐上返回湖南的高铁后，给记者发来短信，为郝阿姨点赞。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 张国锋/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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