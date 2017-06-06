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宜阳县80后麦客的一天

凌晨4时05分，妻子已准备好了早饭

　　“蚕老一时，麦熟一晌”。眼下正是三夏大忙时节，田间地头，联合收割机隆隆作响，麦客们夜以继日忙碌不停。记者近日在宜阳县高村乡孔昌村跟随“80后”麦客彭妙龙，记录了他一天的辛勤劳作。

　　凌晨4时天还全黑，记者原本担心来早了。可走进彭妙龙家里时，他已经在洗漱，妙龙妻子已把饭菜端上了桌。不到4时半，联合收割机的轰鸣声便打破了田野的宁静。

　　上午作业地势好，收了快30亩。正午，烈日烘烤着一望无际的麦田，彭妙龙驾驶收割机依旧忙碌着，卷起漫天的碎麦秸秆。“小龙，割到哪了？什么时候轮到俺家？”电话里老乡催促着。由于妙龙干活实在，做人守信用，乡亲们都等着他来收割小麦。

　　近两年，随着我市脱贫攻坚力度加大，高村乡政府倡导有条件的农户开办农业合作社并吸纳贫困农户加入，并选择基础条件好的孔昌、汪汴两个村作为试点进行推广。目前，这两个村已发展大型农机户60余户，购买大型农机50余台，开辟了农民增收的新途径。

　　记者问：“你这起早贪黑的，收入如何？”“除去各种费用，十多天的时间能赚两万多元。”妙龙说，他买联合收割机的时候通过惠民补贴只掏了不到6万元，这样算来两三年就能回本了。

　　最后一块地收割完毕已是深夜12时，此时的妙龙已是满脸疲惫……（洛阳日报记者 常世峰 文/图）

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来源： 洛阳网-洛阳日报    2017-06-06 08:55 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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