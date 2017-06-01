后续：卖书救儿的湖北老夫妇 在洛感受到浓浓关爱

热心老人(右一)和贺腊英交谈

2日，本网以《“听说洛阳好人多，请买本书救救我的儿”》为题，报道了来自湖北省天门市农村的贺腊英、夏孝中夫妇卖书为患股骨头坏死的儿子筹集手术治疗费的故事。连日来，这家人的遭遇牵动着洛城市民的心，洛阳人的古道热肠也温暖着夫妻俩的心。“跑了这么多城市，还是头一次卖出这么多书。”贺腊英4日红着眼眶说。

为了捐钱，八旬老人连续两天沿街寻找

“记者同志，我想帮助贺腊英一家，但是接连两天都没找到人。你能不能帮帮我？”4日，一位老人打来求助电话。记者随后联系贺腊英得知，为了躲雨，这两天她和老伴儿的卖书点临时“搬”到了解放路西侧的过街天桥下。

当天中午，记者带着这位白发苍苍的老人找到了卖书点。见到贺腊英，老人紧紧握住她的手询问其儿子的病情，在她说明情况后，老人用颤巍巍的手从手提袋里掏出一沓钱递给她，说：“这1000元虽不算多，但代表我的一番心意。”

这位不愿留下姓名的热心老人说，她今年80岁，家住西工区行署路8号院，希望用自己的退休工资为困难群体尽一份绵薄之力。“3号下午，我从晚报上看到贺腊英一家的报道后，就从家里一直走到九都路，想给他们捐款，结果找了一下午也没看到人。”老人说，第二天上午，她又来到老地方，还是没找到人，经他人提醒，她才联系了记者。

老人临走时，深受感动的贺腊英坚持让她多拿几本书，可老人不肯。几经推让，老人只同意带走一本书，并说：“一本书就是一点儿救命钱，你留着卖吧。”

剩余的225本《乞讨日记》也被买走了

“看到晚报报道后，志愿者们纷纷捐款，想买书帮助一家人渡过难关。”市助学济困联合会副会长孙丽娟也主动联系了记者。4日下午，该联合会会长左鑫和3名志愿者冒雨来到贺腊英的出租屋。

“夏海波现在有没有继续创作？”在不到15平方米的出租屋内，左鑫等人关心地询问着，他们被夏海波的乐观、坚强所打动，执意出4500元买走了老两口儿剩余的225本《乞讨日记》，还准备将这些书送往栾川、洛宁等地的爱心书屋，供贫困地区的孩子们免费阅读。

“跑了这么多城市，还是头一次卖出这么多书。”贺腊英红着眼眶说，并再三叮嘱记者：“洛阳是一座有爱的城市，你一定要替我谢谢这些好人！”（洛阳晚报记者 刘心 文/图）