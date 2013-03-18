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高考前一天，你是怎么度过的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:42
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　　明天就要高考，许多考生难免有紧张情绪。自己高考的前一天，又是怎么度过的？对此，众网友议论纷纷。

　　保持淡定很重要，比如@洛浦之畔：该干啥就干啥，没事儿就眯着。@哆啦海绵小丸子也有类似感受：让心情达到最平静的状态。

　　最稳定者当数吃货，@LLLLLLfn就是其中之一：多吃好吃的，吃着吃着就不紧张了，美食解忧！一个“吃”字点醒了@治懒先治穷的记忆：高考前肠胃不好，一家人都担心我在考场上闹肚子，结果轮番主厨，让我试吃了好几天，终于确定了关键几天的食谱，全身心投入在吃上，居然就那么熬过去了……

　　“普通的一天”？@良辰汔雪Xy发言：和平时一样就行啦！既不要太放松，也不要太紧张，不需要给这一天增加太多心理压力。至于怎么做，@吃草兔子不好惹有招儿：那天本来打算睡个懒觉养精蓄锐，后来一想，这作息习惯不能乱，该几点起就几点起，翻翻书、跑跑步，一定要早睡。

　　说起睡觉，@陈先生的吉娃娃的经历绝非个例：晚上不到十点就上床了，一直到十二点还睡不着，脑子乱！@洛阳好备T则说：为了保证考前不失眠，那几天基本没睡过午觉。后来我同学告诉我，他睡前在翻成语词典，没翻几页就见周公去了……所以说，还是学习最累人啊！

　　其他人的解压方式如何呢？@梦心漪介绍：考前那晚和我爸妈一起看综艺节目，我爸说“看看放松放松”，现在想想也是心挺大的。@不吃猫咪的鱼鱼鱼的方法要引以为戒：看了半个晚上的网络小说，考试时犯困……

　　也来听听别人的特殊故事。@牙签玉轴回忆：考前大半年我失眠脱发；考前两周和父亲起争执，我从学校搬回了书；考前七天去看了场电影；考完第一场在校门外的茫茫人海中又看到了父亲。嗨，其实吧，考完第一场就能解压了。@不二人二很惆怅：学校餐厅那时表态，凡高三学生，最后一顿饭不收钱。我们班第一次全员在餐厅聚首，有些女生应该哭了。那天也没再讲课，老师说了说自己的大学生活，下课铃响时，没人像以前那样往外冲，反正是挺伤感的。回头再看18岁，相比高考，有些东西更珍贵，毕竟同学们再没聚那么齐了。

　　当然了，过得逍遥些亦无妨。正如@方振30351所说，“优哉游哉也”：没啥感觉也正常。@闷逗王最后说：不如相互打趣——“你好，我叫不紧张”。 (王斌)
[ 责任编辑：马佳佳]
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