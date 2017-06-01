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洛阳全市国有企业党建联席会议召开

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:40
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　　昨日上午，我市召开全市国有企业党建第一次联席会议，深入贯彻落实全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神，结合洛阳国有企业实际，进一步统一思想认识，总结交流经验，共同研究探讨加强和改进新形势下国企党建工作。

　　市委副书记袁永新出席会议并讲话。市委常委、组织部部长陈向平主持会议。

　　袁永新指出，我市既有中管、省管国有企业，也有市管、县管和部门管理等多种类型企业，由于企业隶属不同，在党建工作中不同程度地存在着“属而不管、管而不实、条块分割”等发展不平衡问题，为有效解决这些问题，提升国企党建工作水平，市委提出建立全市国有企业党建联席会议制度，确立了市委统一领导、落实属地负责的工作原则和以点带面、稳步提升的工作思路，促进全市域内国企党建工作交流，推动全面从严治党向纵深发展。

　　袁永新指出，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党领导的国家治理体系的重要组成部分，坚持党的领导是做强做优做大国有企业的根本保证。全市各县(市)区党委、各国有企业党委(党组)及市、县有关部门，要提高政治站位、深化思想认识，聚焦国有企业党建工作中存在的问题，自觉扛起责任，认真履行职责，扎实推动全市域内国有企业党建工作迈上新台阶。

　　袁永新强调，联席会议要明确定位、积极作为，按照全国国有企业党的建设工作会议，对新形势下做好国企党建工作提出的“坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变，坚持建强国有企业基层党组织不放松”的总体要求，认真贯彻落实中央、省委、市委关于企业党建工作的重要精神，推动一系列决策部署在国企落地生根；要找准地企合作发展的结合点，以党的建设为纽带，凝聚起服务全市经济社会发展的强大合力；要依托党校对企业基层党员干部分期分批进行培训，加强地企优秀干部挂职交流锻炼，打造一支素质过硬的党务工作队伍；要积极引导企业党组织在打牢基础、补齐短板上下功夫，不断提升党建工作水平。

　　袁永新强调，各县(市)区委要加强领导、落实责任，把抓好驻地国企党建工作作为应尽之责，在全市国有企业党建联席会议制度框架下，建立健全工作机制，共商加强党建工作新路子。各国有企业党组织要积极参与联席会议组织的各类活动，认真完成各项工作任务，不断提高党的建设科学化水平，实现党建工作与企业发展“两促进、双提升”，为着力发挥优势打好“四张牌”、认真落实洛阳发展新战略定位、加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

　　会上，涧西区、一拖集团、中信重工3家单位党委主要负责同志作了交流发言。(洛阳日报记者 李梦龙)
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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