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洛阳这个展览真新鲜 卖出的画还能赎回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:38
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　　洛阳市美协名誉主席王绣(右二)和洛阳市美协主席文柳川(右一)等在观看展览

　　3日，“播种·河洛古城——洛阳理工学院2017届美术学专业毕业生作品展暨全国首次可赎回式爱心公益展”，在洛阳理工学院九都校区开幕，共展出油画、国画作品67幅，展览将持续到6月10日。

　　展出作品是今年3月以来，洛阳理工学院51名美术学专业学生在老师的指导下深入甘南、西藏等地区采风并创作而成的，视角独特，冲击力强。活动现场还评出了“最佳学术奖”和“最佳人气奖”，并为获奖学生颁发了证书和奖金。

　　据本次公益展的策划人、洛阳万家美术馆执行馆长徐磊介绍，本次公益展采取了可赎回的形式，作品成交之后，作者与买家互相交换有各自信息的卡片，一年之后，作者可以同等价位或其他方式赎回自己作品。“这些画虽然有些青涩，但对学生们来说意义重大，因此本次公益展就在全国首创了‘可赎回式’。”徐磊说，它搭建了学生艺术作品与社会爱心购买的桥梁，社会爱心人士及企业界的参与不仅让艺术得到充分展示，而且在学生心里播下了爱心种子，让他们感受到社会的温暖。

　　本次公益展由洛阳美术家协会、洛阳理工学院主办，洛阳理工学院艺术设计学院、洛阳万家美术馆承办，洛阳市美协名誉主席王绣、洛阳市美协主席文柳川等画家与驻洛高校代表、企业代表等社会各界人士一同参加了开幕式并参观了展览。文柳川说，学生们的作品充满了朝气，让他看到了艺术的未来。（洛阳晚报记者 刘亮 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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