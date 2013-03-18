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参与公益，也能很简便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:42
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　　举手之劳就能助人，相信每个人都愿意去做。简便易行，才能让公益飞得更高更远。

　　我市图书捐赠中心成立，洛阳银行营业网点设有10个公益捐书点。

　　对于贫困山区的孩子来说，一本书就是一盏灯，或许可以点亮他们的人生。设立公益捐书点，方便了捐书市民，“爱心存折”也让捐书者有一种成就感。捐书体验更好，会吸引更多人参与其中。

　　在互联网时代，“用户体验”一词变得炙手可热。所谓“用户体验”，就是企业在提供服务、产品时，考虑客户的实际感受和体验，从而得到消费者的认可和欢迎，“用户体验”正成为一种核心竞争力，改变着市场生态。其实，这一理念也应用在公益活动中。

　　记得一位企业家曾经说：做公益、做慈善，需要的是社会成员的广泛投入、身体力行，但不是悲壮地“毁家纾难”，更不能以摧毁自己正常的生活方式为代价来做公益，那注定是不可持续的。一句话，公益也要重体验。

　　现在公益正迎来一个最好的时代。人人皆有“公益之心”，很多企业和个人都想做点儿力所能及的好事。不过，参与公益活动也需要投入时间、精力等成本，参与公益活动的成本越低，体验越好，参与者就越多；反之，成本越高，体验太差，参与者往往会望而却步。

　　有人曾推出一个捐物APP，你只需在手机上下单，就可以预约上门收旧衣物，公益组织再将这些衣物，送到需要的人的手里。参与者足不出户，动动手指就能将物品捐出，同时还可实时查看物流去向。这种APP降低了参与公益的门槛，吸引了众多参与者。因此，公益活动不妨在简单易行、优化“用户体验”上想办法，降低参与者的成本，优化参与者的体验，从而激发更多的善举。

　　事实上，从“熊猫捐衣箱”到“公益顺风车”，再到坚持了十几年的爱心助考活动，这些年，洛阳的公益事业发展迅速，越来越成熟，也越来越重视参与者、受助者的“用户体验”。举手之劳就能助人，相信每个人都愿意去做。简便易行，才能让公益飞得更高更远。

　　当个人参与公益活动变得简单易行，会有更多的人爱上公益，每个人都做一点儿慈善，集腋成裘，才会成就社会的大慈善。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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