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吉利区：提升党建阵地 强化“两个功能”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:37
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　　大气的枣红色、庄严的米黄色，整齐划一的墙裙与墙面，统一制作的标识，建筑整体风格严肃庄重，楼顶立着几个大字——康乐社区党群服务中心，在楼宇林立的社区中格外显眼。

　　今年端午节前夕，康乐社区“好戏连台”：第二届社区“邻里节”、百家宴、为辖区80岁以上老人送粽子……“社区建设更规范，大家更愿意来参加活动了！”康乐社区党总支书记、主任代永超的话里流露着自豪感。

　　康乐社区是吉利区一个社会型社区，共6名工作人员，负责8个小区74栋住宅楼的7800多口人。近两年，该社区创新实施党员积分管理制度，充分调动辖区百余名离退休老党员的积极性，号召他们参与组织生活、从事志愿服务，成效显著。尽管如此，社区工作也总遇到“绕不过的坎儿”。代永超说：“社区基础条件一般，工作光靠苦功夫不行，硬件也得跟上。”

　　近年，吉利区的29个村、7个社区阵地不同程度存在设施老旧、场地狭小的情况，难以满足现实需求。今年3月，吉利区委印发《吉利区农村(社区)活动阵地规范化建设实施方案》(下称《方案》)，按照“资源统筹、功能完备、制度规范、布局合理、作用发挥”的总体要求，在推进村级党群服务中心规范化建设上做足文章，通过新建、改扩建和风貌改造，实现“四统一四规范”，即统一标识、外观、配置、氛围，规范制度、服务、活动、管理。

　　“以‘建’为基础，以‘管’为抓手，以‘用’为目的，将基层党组织建成党员活动、群众议事、教育培训、文化娱乐、便民服务的综合性服务平台。”吉利区委组织部副部长李权说，区委要求组织、纪检、公安、民政等部门共同研究出台《方案》，由财政列支500万元作为基层党建工作专项经费，整合利用现有资源进行建设。目前，该区已完成10个示范点规范化建设，计划年底前完成其他村级党群服务中心规范化建设任务。

　　“很有必要！活动阵地提升后，干部更有责任心、更有干劲，来办事的群众也觉得更方便、更有荣誉感了。”烈日炎炎，63岁的马庄村党支部书记赵克峰还在为该村铺设地埋管忙活。“村委会办公用房破旧不堪、长着杂草，老百姓咋会相信你能把事情干好？”赵克峰说，目前已铺设的1万多米地埋管，就是党员带头服务百姓的具体举措，也让该村农田灌溉不再“看老天爷脸色”。

　　在上柳沟村党支部书记黄宝臣看来，阵地提升只是第一步，带领乡亲们致富才是最终目的。今年，该村积极发展红色沟域经济，全村上阵植树2万多棵，1000多亩荒坡、荒岭换上绿装。目前，上柳沟村正建设健身步道、生态水系和农家宾馆，黄宝臣拍着胸脯说：“到明年再来看，俺村生态观光旅游一定红火！”

　　吉利区委常委、组织部部长赵书政表示，下一步，他们将围绕市委关于抓好基层党建工作的要求，进一步规范、完善村级党群服务中心建设，不断强化基层党组织的政治功能和服务功能，与美丽乡村建设、党建示范点创建和红旗党支部选树“同频共振”，切实提高全区基层党建工作水平。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 崔征 李亚南）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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