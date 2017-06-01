洛阳兴隆花园社区：建起“微网站” 各类服务“送上门”

社区工作人员展示微网站

亮相社区：涧西区珠江路办事处兴隆花园社区

亮相缘由：社区建起“微网站”，居民可随时咨询求助，享受多种便民服务

最近，涧西区珠江路办事处兴隆花园社区的“微网站”正式上线。居民只需用手机登录网站，不仅可以及时了解社区动态，向工作人员咨询、求助，还能“下单”，享受社区和服务机构提供的各类便民服务。

昨日，《洛阳晚报》记者进行了采访。

1 社区有啥新鲜事儿？“微网站”上看一看

“这不是咱小区前两天组织的活动吗？这么快就上网了！”昨日，建苑小区的居民一边拿着手机欣赏照片，一边高兴地说。

居民们看到的照片，是涧西区兴隆花园社区建的微网站发布的。记者登录该网站看到，页面分为社区简介、党建风采、党风廉政建设、社区公示、社区动态和便民服务6个板块，居民可以随时查看社区的最新动态。

“不少老年人不会用电脑上网，但会用手机使用微信，所以我们建设了社区微网站，并推出‘线上’服务。”兴隆花园社区负责人说，开通微网站后，社区的各项事务可以在网络发布，覆盖面更广了。

除了发布通知，公示信息等也可以通过微网站发布。比如在社区动态一栏，就发布了辖区领取低保补助的居民相关信息，“这样更加公开透明，也便于大家监督。”她说。

2 通过微网站“下单”，便民服务“送上门”

兴隆花园社区有不少行动不便的老年人，外出买菜、就医挺犯难，咋样才能让他们享受到方便快捷的服务呢？微网站上开设的便民信息板块发挥了作用。

记者留意到，在便民信息板块上，涵盖了诸如饭店、药店、洗衣店、超市、保洁等服务点的具体内容，所处位置、收费标准、联系电话等一应俱全，居民如果有此类需要，只要拨打页面上的电话“下单”，对方就可以提供免费送货、上门服务，十分方便。“这些都是辖区内的店铺，我们挨个儿上门考察后，才会发布在微网站上。”工作人员说。

社区负责人介绍，微网站有专人值班和维护，因此除了能为居民提供“微服务”，工作人员还能直接受理咨询和求助，居民想找哪个机构办事可以预约，并根据提示准备好相关材料，避免“为了办一件事跑好几趟”的情况出现。

3 年轻居民纷纷关注，活动越来越精彩

“自从有了微网站，不少年轻人都加入了进来。”该负责人说，他们在社区办事大厅、小区张贴了微网站的二维码图片，居民用手机“扫一扫”即可登录，吸引了一大批年轻人的关注。

兴隆花园社区负责人说，社区微网站是基层服务形式的一项创新，它不仅能够全方位为居民提供更多种类和内容的便捷服务，还可以通过与居民的有效互动，增强彼此之间的凝聚力和和谐感。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 曹新杰 文/图）