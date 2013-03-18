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洛阳：布局更好 内外更畅 生态更优

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:30
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　　新型城镇化建设，是洛阳打造带动全省发展新的增长极的重要支撑。

　　去年以来，我市认真落实新发展理念要求，积极推进“四级联动”城镇总体布局、“一中心六组团”城市发展战略、中心城区“三大板块”空间发展格局，加快打造宜居宜业现代化城市，呈现一派火热建设场面。

　　前不久，省委副书记、省长陈润儿来洛调研，专程听取洛阳副中心城市规划建设工作汇报，并轻车简从、直奔一线，到部分重点城建、生态项目现场调研指导。他指出，一路走来，看到了洛阳热火朝天的建设场景，感受到了蓬勃向上的发展态势，非常欣慰、高兴。同时，他也提出了“要建设宜居环境，使城市生态更优”“要改善交通设施，使城市内外更畅”等要求……这些悉心指导，为洛阳加快打造带动全省发展新的增长极指明了路径。

　　建设宜居宜业现代化城市，首要是规划引领。

　　调研期间，陈润儿来到洛阳博物馆，看沙盘、看展板，详细听取了洛阳城市规划情况汇报。“洛阳文物遗址多，如何让游客更好感知？”“城市主要树种有哪些？”“机场如何定位？”“综合管廊新老区如何衔接？”“供热规划是否有考虑加快以气代煤？”……

　　陈润儿边走边看、边听边问，不时与洛阳相关负责人交流意见。65块各类展板，一块一块详细了解，足见省长对规划工作的重视。

　　“为确保洛阳下一步发展实效，必须抓好城市规划。”在随后召开的座谈会上，陈润儿又特别强调，洛阳要按照新的发展要求，科学确定城市定位、精心塑造城市特色、充分彰显城市魅力，优化城市空间结构、着力提高承载能力，不断提升洛阳的城市竞争力。

　　“要认真落实陈润儿省长的要求，按照新的发展要求，不断优化城市空间结构。”市规划局副局长张昭民表示，下一步将按照“四级联动、一核两区、组团布局、板块互簇”及“五山环抱、四河同润、三轴并行”等思路，着力构建疏密有度、错落有致、显山露水的空间格局，塑造古今辉映、板块互簇、山环水润的城市风貌。

　　只有不断完善交通体系、打通交通干线、建设交通枢纽，才能使城市内外更畅。

　　去年以来，为落实省委、省政府赋予洛阳发展新的定位，构建外联内接交通网，洛阳在中心城区谋划了6个综合交通枢纽，洛阳龙门站综合交通枢纽是其中之一。

　　调研期间，陈润儿一行来到正在建设中的洛阳地铁2号线龙门站综合枢纽试验段，了解洛阳地铁和综合交通枢纽建设工作。“垂直换乘有几种？”“综合枢纽周边土地是否编制了控规？”陈润儿详细了解相关工作进展，勉励有关部门要努力实现枢纽建设的综合效益最大化。

　　“陈省长叮嘱我们要统筹考虑交通枢纽与周边商业等设施布局，科学编制综合交通枢纽周边区域控制性规划，通过交通枢纽建设，有效转变城市发展方式。”市轨道交通公司董事长马朝信说，要真正抢抓机遇，建好地铁和洛阳机场、龙门高铁站、洛阳火车站、涧西谷水等交通枢纽，实现“外联内通”，为洛阳新的发展定位提供强大基础支撑。

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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