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物业要收停车费 居民有异议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:42
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　　【居民反映】

　　涧西区郑州路办事处蓬莱小区C区居民：近一个月前，物业在小区里的公共场地写上停车位编号，每年向业主收取720元的停车费，如不交费车辆就不能在小区停放。目前小区里的很多停车位都是小区居民自己进行硬化的，物业强行收回不合理。

　　【记者采访】

　　5月22日，记者来到蓬莱小区C区，发现车辆可以随意出入。小区道路两旁的绿化带和公共场地都停满了车辆，其中不少绿地被毁坏，部分地面用水泥硬化后装上了地桩或地锁。

　　“这些是‘私人车位’，近两年小区的车辆越来越多，小区没建停车场，不少居民占据道路两边的绿地停车。”该社区居民李先生说。

　　小区居民张女士在小区住了近十年，她说当时居民私占停车位的时候，物业并没有强行制止，如今要收回并收取停车费，觉得不合理，“物业并没有尽到相应的管理义务，收取的停车费标准及用途也没有进行公示，小区公共场所应归全体业主所有，不能由物业说了算。”张女士说。

　　小区物业工作人员肖先生称，一个月前，他到该小区负责物业工作，不少居民投诉绿地人为破坏严重，有人长期占据停车位，导致其他居民的车辆无处停放，消防通道经常被堵，居民正常出行受到严重影响，存在很大的安全隐患。

　　“大概从2013年开始，小区停车位一直是按每年720元收费的，有一半左右的居民按时交费，还有部分私占停车位的居民一直拒绝交费，对此，已经交费以及车辆无处停放的居民意见很大。”肖先生称，为了规范小区停车秩序，确保消防车辆和急救车辆正常出入，物业将集中规划停车位供居民使用，并负责相应的维护管理工作，同时恢复部分绿地。由于目前小区的停车位远不能满足居民需求，他们正在和有关单位协调，打算在小区附近建立专门的停车场。收取居民的停车费除维护管理现有车位和建停车场外，还将安装小区门禁系统，对进出小区的车辆进行管理，为小区居民提供安全保障。

　　“近日，物业会尽快对停车费收取情况及用途进行公示。”肖先生称。（洛阳晚报记者 孙晓华）
[ 责任编辑：史戎戎]
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