李亚主持召开市委全面深化改革领导小组第十一次会议

昨日下午，省委常委、市委书记、市委全面深化改革领导小组组长李亚主持召开市委全面深化改革领导小组第十一次会议。他强调，要深入贯彻落实中央、省委全面深化改革领导小组会议精神，敢于担当、重点突破、善于统筹、紧盯民生、强化督察，确保各项改革任务落地生根、取得实效。

会议传达了中央全面深化改革领导小组第三十四次、第三十五次会议精神和省委全面深化改革领导小组第十九次、第二十次、第二十一次会议精神，听取了孟津县、洛龙区、市财政局、市国资委、市农业局主要负责同志抓改革情况汇报，以及我市社会保险“五险合一”工作进展情况汇报，审议了《关于深化完善规范解决已改制医院遗留问题的实施方案》《中共洛阳市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》，并对做好相关工作提出明确要求。

就深入贯彻落实中央、省委全面深化改革领导小组会议精神，切实扑下身子抓改革，会议提出五个方面要求。

一要敢于担当。当前，改革已进入施工高峰期，必须由“一把手”担当攻坚。敢于担当要体现在“两个最”“四个亲自”上，勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督察。敢于担当要体现在领衔推动、以上率下上，主要负责同志要当行动队长，对重大改革事项主动挂帅、领衔推动，到岗到位、靠前指挥。敢于担当要体现在直面矛盾、敢于拍板上，对改革中的一些关键问题，只要符合党中央要求、符合基层实际和群众需求，就要坚决改、大胆试；对一些意见有分歧的焦点问题，要迎着问题上，大胆拍板、及时表态。

二要重点突破。紧盯重要领域和关键环节，把有利于稳增长、调结构、惠民生、防风险的改革举措往前排，尽快取得突破。着力释放改革试点红利，及时总结提炼、完善规范现有试点的成效经验，积极争取国家和省新的改革试点，通过抓好各项改革试点，充分释放改革红利。着力破除难点堵点，积极破解体制机制方面的突出问题，为改革扫清障碍。

三要善于统筹。统筹好已定改革事项落实，按照“五查五促”要求，把中央、省委、市委部署的经济、生态、司法、社会、党建等各领域改革推向深入。统筹好主体改革与配套改革，做好“微改革”协同配套的文章，不断完善配套政策，确保主体改革真正落到实处。统筹好改革与发展，把全面深化改革与中心工作紧密结合起来，以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和效益为中心，着力发挥优势打好“四张牌”，全力打好产业转型发展攻坚战，在“9643”合理有效投资行动计划、自创区和自贸区建设、“一中心六组团”城市发展战略推进等方面取得显著成效。统筹好改革与稳定，多推有利于增强人民群众获得感幸福感的改革，多办惠民实事，推进社会治理创新，做好政策宣传解释，确保社会大局稳定。

四要紧盯民生。按照“老百姓关心什么、期待什么，改革就要抓住什么、推进什么”的原则，把民生领域改革任务抓紧抓实，把向群众承诺过的民生实事办到办好，使人民群众切身感受到改革带来的好处，更加拥护和支持改革。

五要强化督察。既全面督察更重点督察，坚持问题导向，重点加大对推动不力和工作滞后事项的督察力度，多搞深层精准的动真碰硬督察。既明察更暗访，改进督察方式，多搞一些不打招呼的暗访调研。既抓正面典型更抓关键少数，对上级部门肯定的改革事项要总结好提炼好、抓出更大特色，对抓改革不到位的单位及其负责同志要严肃问责、绝不姑息。既督任务更察作风，严格督任务、督进度、督成效，察认识、察责任、察作风，确保中央、省委确定的改革方向不偏离、明确的改革任务不落空，使改革精准对接发展所需、基层所盼、民心所向。

刘宛康、袁永新、李少敏、刘应安、吴孟铎、陈向平、赵会生、杨炳旭、杨廷俊、王敬林、王琰君、尚英照、娄会峰、张世敏、魏险峰、陈淑欣、侯占国、李保兴、曲海滨等出席会议。（洛阳日报记者 李江涛）

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