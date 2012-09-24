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洛阳交警部门持续严查城市道路交通违法行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:52
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　　即日起至7月23日，市交警支队将在市区开展机动车礼让斑马线暨城市道路交通违法专项整治行动，针对机动车不礼让斑马线和行人闯红灯等违法行为集中“亮剑”。

　　本次整治重点区域为市区党政机关、学校、医院、商业中心、交通枢纽、旅游景区等周边重要道路；重点整治的违法行为包括机动车不礼让斑马线、乱停乱放、随意掉头、禁鸣区肆意鸣笛、随意变道、逆向行驶，非机动车违法占道、闯红灯和行人闯红灯等违法行为。

　　民警将加大早晚高峰时段机动车、非机动车交通违法行为查处力度，机动车行经斑马线未减速行驶，将被处以20元以上50元以下罚款，记3分；机动车行经斑马线遇行人通过不停车让行，将被处以200元罚款，记3分。

　　对非机动车、行人交通违法行为，民警将在确认违法行为人身份后依法开具处罚决定书并录入违法处理系统，如无法确认违法行为人身份及其车辆合法来源，将扣留其车辆，待确认相关信息后依法处罚。

　　交警部门将充分利用电子监控设备加大市区无人值守路口机动车不礼让斑马线、随意变道、在道路上乱停乱放等交通违法行为的抓拍力度；市民如发现相关违法行为可持举报照片、视频到市交警支队5楼交通违法举报中心举报，咨询电话63629327。 （洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健 田贝贝）
[ 责任编辑：席倩倩]
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