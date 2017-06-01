洛阳市不少高中将驶向理想大学的“高铁车票”送给学生

市八中和伊川一高送给高三学生的“车票”

高考，意味着高三学子即将离开母校，开启新的人生征程。昨日，我市不少高中将一张张驶向理想大学的“高铁车票”送给学生，表达祝福。也有不少高三考生将复习资料留给学弟、学妹，传承拼搏精神，留下美好回忆。

●镜头一：一张张通往理想的“车票”

“出发地：洛阳八中；目的地：大学；车次：G2017……”昨日，市八中每名高三学子都收到了一张印有上述字样的“高铁车票”。

该校高三年级主任宋朝中说，临别之际，学校专门制作特殊的车票，送给700余名高三考生，祝福他们从母校出发，考入理想大学，实现人生目标。

无独有偶，6月5日，伊川一高也为每名高三学子送上了一张通往理想大学的“高铁车票”。“票价4380天，代表着学生们从小学到高中12年的寒窗苦读。”该校高三年级主任赵现生说，车票上还印有学校的二维码，希望孩子们什么时候想母校了，可以扫一扫二维码，“常回家看看”。

●镜头二：一个个没有主人的书摊儿

近日，在河科大附中教学楼里，分布着多个没有主人的书摊儿。书的主人是即将离校的高三学生，他们将不用的参考资料摆放在楼道里，供学弟、学妹们选购。

在书摊儿上，每份资料都标着价格，既有1元一本的杂志，也有10元一套的试卷……虽说是书摊儿，但主人并不在旁边，谁看中了哪本书，把购书款放在旁边的袋子或盒子里即可把书带走。该校副校长陈广辉为学生们的行为点赞：高三学生把学习资料留下来，高一、高二学生诚信购书，是一种知识的传承，更是惜书的好传统。相比考前撕书，这种做法更值得提倡。（洛阳晚报见习记者 刘敏/文 通讯员 宋朝中 赵现生/图）