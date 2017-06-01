洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

买保健品可分红？老年朋友须当心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:52
分享到：

　　随着相关宣传的不断深入，我市社会各界对非法集资的防范意识日益增强。然而，仍有个别不法分子打着推销保健品的幌子，以高额回报引诱老年人参与非法集资活动，市民对此应提高警惕。

　　近日，家住涧西区的陈先生向记者反映，他父亲去年参加了某企业的健康讲座。其间，主讲人向老人介绍如何“一手抓健康，一手抓财富”。其中，“一手抓健康”，指的是他们推荐的一款营养保健品；“一手抓财富”，即购买这种每份2980元的保健品，每季度可获得20%的分红。听完讲座，陈先生的父亲一次性买了两份，可仅过了两个月，这家企业就突然消失了。

　　我市某律师事务所律师谢亮表示，这类非法集资主要有以下特点：上当受骗者多为老年人，且大多数老年人子女不在身边，生活孤单；老年人缺乏药品、保健品知识，根本无法判别其是否对治病有效；老年人对高回报的趋利性。

　　“近年，随着消费者对非法集资的防范意识日益增强，一些不法分子将诈骗目标瞄准了老年人。”谢亮表示，老年人往往风险意识不强。一些不法分子通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品等方式，以高回报为诱饵，引诱老年人群投入资金，然后卷款而逃。

　　谢亮表示，非法集资形式多样，隐蔽性、欺骗性也越来越强，广大消费者特别是老年群体应提升识别能力，自觉抵制各种诱惑。首先，坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”的投资项目冷静分析，避免上当受骗。其次，正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关部门的批准。另外，老年人在投资前应多与家人或亲友沟通，通过多方核实可大大减小风险。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳举行单车骑行环保公益活动迎接“6·5”环境日
  • ·洛阳多部门助力高考 考生可免费乘坐公交
  • ·高考期间天气给力：晚上雨“捧场” 白天享清凉
    		•
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
        你是手机控吗？你是“低头族”吗？你是孩子的父母吗？如果是，请你好好看看这篇泣血的倾诉，或许能让你顿悟...
  • ·搭起葡萄架 老两口说悄悄话
  • ·洛阳85岁老人陈来运的养生秘诀
  • ·夏季养生先养心 养心多喝几种汤
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 到9月底 洛阳力争完成工业投资1550亿...
  • 60万元工程款转错人 湖南包工头来洛取...
  • 高考期间洛阳天气晴好 仅局部地区或有...
  • 怀孕女子欲跳牡丹桥 出租车司机挺身而...
  • 10月底前，洛阳新增集中供热面积1000...
  • 洛阳造压路机出口“一带一路”沿线国家
  • 宜阳县80后麦客的一天
  • 洛阳多部门助力高考 考生可免费乘坐公交
  • 西工区民政局婚姻登记处搬迁至居然之...
  • 洛阳市不少高中将驶向理想大学的“高...
    		•
    百姓呼声
    如何单独缴纳医疗保险？市地税局回复
    车辆在外省发生的违章需到哪里进行处理？
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    载歌载舞庆丰收

    狂客之洛师晚色

    他们是幸福的缔造者

    定鼎立交上空的云
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605