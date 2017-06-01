买保健品可分红？老年朋友须当心

随着相关宣传的不断深入，我市社会各界对非法集资的防范意识日益增强。然而，仍有个别不法分子打着推销保健品的幌子，以高额回报引诱老年人参与非法集资活动，市民对此应提高警惕。

近日，家住涧西区的陈先生向记者反映，他父亲去年参加了某企业的健康讲座。其间，主讲人向老人介绍如何“一手抓健康，一手抓财富”。其中，“一手抓健康”，指的是他们推荐的一款营养保健品；“一手抓财富”，即购买这种每份2980元的保健品，每季度可获得20%的分红。听完讲座，陈先生的父亲一次性买了两份，可仅过了两个月，这家企业就突然消失了。

我市某律师事务所律师谢亮表示，这类非法集资主要有以下特点：上当受骗者多为老年人，且大多数老年人子女不在身边，生活孤单；老年人缺乏药品、保健品知识，根本无法判别其是否对治病有效；老年人对高回报的趋利性。

“近年，随着消费者对非法集资的防范意识日益增强，一些不法分子将诈骗目标瞄准了老年人。”谢亮表示，老年人往往风险意识不强。一些不法分子通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品等方式，以高回报为诱饵，引诱老年人群投入资金，然后卷款而逃。

谢亮表示，非法集资形式多样，隐蔽性、欺骗性也越来越强，广大消费者特别是老年群体应提升识别能力，自觉抵制各种诱惑。首先，坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”的投资项目冷静分析，避免上当受骗。其次，正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关部门的批准。另外，老年人在投资前应多与家人或亲友沟通，通过多方核实可大大减小风险。（洛阳日报记者 戚帅华）