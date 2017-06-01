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以人民为中心要有“扛得住”精神（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:52
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　　为给高考让路，原定于6月4日零时封闭王城大桥的计划调整到高考结束后实施，即6月8日24时开始半幅封闭施工。在万众瞩目的高考即将举行之际，这一便民利民之举，受到群众好评。

　　王城大桥维修加固，是消除大桥安全隐患的民生工程。大桥维修原计划实行半幅施工半幅通行，就是考虑到方便群众出行，减小对群众生产生活的影响。调整封闭计划让路高考，将施工工期推迟了5天，而原定12月5日前完工通车的计划不变，难免加大建设单位的工期压力，势必对今后的工程施工带来一些挑战。建设单位不惜自身多扛压力，也要在更大程度上减小对群众出行的影响，充分体现了便民利民的建设理念。

　　这是“以人民为中心”又一个生动的实践。今年以来，我市在古城快速路改造中，首次斥资专门建设保通工程，“先保通、后主体”，扛住投资增加的压力，为的就是便民利民；我市启动地铁1号线建设，也将全部建设保通或绕行道路，并优化沿线通行条件，18个站点都要考虑最大限度减小对市民出行的影响，压力当然也不会比古城快速路改造小。

　　“以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。”

　　当前，洛阳正处于爬坡过坎的转型期，在矛盾的交织、现实的制约之下，落实以人民为中心的新发展理念，最大限度地便民利民，往往需要我们克服一些具体困难，扛得住现实压力。在现有条件下，在力所能及的范围内，我们要有“扛得住”精神，再向前多走一步，便民利民就会多一点，就能得到更多群众的理解和支持，为洛阳发展凝聚更多的民心民力。（孙利华
[ 责任编辑：席倩倩]
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