洛阳市举行单车骑行环保公益活动迎接“6·5”环境日

为迎接“6·5”环境日，呼吁社会各界人人行动，低碳绿色出行，昨日上午，“合力环境攻坚 倡导绿色出行”——mobike(摩拜)单车骑行环保公益活动暨环境大接访，在洛阳市体育中心广场举行。

活动现场 洛阳网讯 为迎接“6·5”环境日，呼吁社会各界人人行动，低碳绿色出行，昨日上午，“合力环境攻坚 倡导绿色出行”——mobike(摩拜)单车骑行环保公益活动暨环境大接访，在洛阳市体育中心广场举行。 昨日10时，100余名大学生志愿者组成的骑行队伍，从体育中心广场出发，随后围绕体育中心人工湖骑行一周。骑行车队一路向前、神采风扬，成为一道靓丽的城市风景线，吸引了众多市民的目光。 骑行活动后，市环保局相关部门在体育中心广场开展洛阳市纪念“6·5”环境日环境大接访活动，接受市民现场咨询，受理市民有关环境污染的投诉，向市民宣传环保政策以及相关法律法规，并发放环保知识手册、环保购物袋等纪念品。 据悉，今年的环境日主题为“绿水青山就是金山银山”，旨在动员引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，尊重自然、顺应自然、保护自然，自觉践行绿色生活，共同建设美丽中国。此次单车骑行环保公益活动由洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室、洛阳市环境保护局、共青团洛阳市委员会、洛阳市旅游发展委员会、洛阳市体育中心等单位主办，旨在通过开展低碳绿色骑行宣传活动，将低碳、环保理念贯穿于人们的生活点滴中，倡导市民自觉践行绿色生活，共同做生态文明建设的宣传者、实践者、推动者。(记者 郭瑛 通讯员 赵亚虹 翟倩然 )