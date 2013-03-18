“诗酒乐天真”：你们留在龙门再赏会儿雪吧

北宋仁宗天圣九年(公元1031年)，钱惟演任西京留守。这个出身高贵、喜好文辞、“尤喜奖励后进”的钱惟演，一到洛阳，身边就聚集了一大批才俊。

在钱惟演的支持下，在洛阳好山好水好花好园林的感召下，这帮才俊在公事之余宴饮嬉戏，吟诗弄文，让当时的洛阳天空，弥漫着一股浓郁的诗酒之香，飘荡着阵阵纵情的笑声。

1、他的身边“适皆当时贤材知名士”

“天圣明道之间，钱文僖公守河南。公，王家子，特以文学仕至贵显，所至多招集文士。而河南吏属，适皆当时贤材知名士，故其幕府号为天下之盛，君其一人也。文僖公善待士，未尝责以吏职，而河南又多名山水，竹林茂树，奇花怪石，其平台清池上下荒墟草木之间，余得日从贤人长者，赋诗饮酒以为乐……”这是欧阳修在《河南府司录张君墓表》里写的一段话。

与钱惟演一起耍的“当时贤材知名士”都有谁？

再来看欧阳修后来被贬夷陵后写的《书怀感事寄梅圣俞》，诗中对“当时贤材知名士”有细致描写：“希深好风骨，迥出风尘间。师鲁心磊落，高谈羲与轩。子渐口若讷，诵书坐千言。彦国善饮酒，百盏颜未丹。几道事闲远，风流如谢安。子聪作参军，常跨跛虎鞯(jiān)。子野乃秃翁，戏弄时脱冠。次公才旷奇，王霸驰笔端。圣俞善吟哦，共嘲为阆仙。惟予号达老，醉必如张颠。”

挑选其中主要几位介绍一下。

“希深”即谢绛，文学家，欧阳修称其“公于制诰，尤得其体”；“师鲁”即尹洙，散文大家，文章被欧阳修称为“简而有法”；“彦国”即富弼，北宋名相，洛阳人；“圣俞”即梅尧臣，宋诗之祖；“子野”即张先，著名词人，令人齿颊生香的“云破月来花弄影”即出自其手……

2 、“不尔，后人将以我辈为酒肉狂人乎”

普明院是欧阳修等人常去的地方，欧阳修和谢绛都留有在此宴饮的精彩文章。

窥一斑而知全豹，细读这些文章，可以想象他们平日里游山玩水、吟诗弄文的大致场景。

天圣九年六月的一天，“郁云蒸雨，斜风酷热”，为了消烦驱热，欧阳修等人来到“清胜”之地普明后院(大字院)。

欧阳修有一篇《游大字院记》，专记本次消暑之游，“春笋解箨(tuò)，夏潦涨渠。引流穿林，命席当水。红薇始开，影照波上。折花弄流，衔觞对弈。非有清吟啸歌，不足以开欢情，故与诸君子有避暑之咏”。

第二年，梅尧臣由河南县主簿改任河阳县主簿，欧阳修等人又在普明院聚会，为其送行。

在普明院，这帮意气相投的朋友“酾(shī)酒竹林间，少长环席，去献酬之礼，而上不失容，下不及乱，和然啸歌，趣逸天外”。

酒喝得差不多了，欧阳修发话：“此情此景，得作诗记之。”

与会者一致称好：“不尔，后人将以我辈为酒肉狂人乎！”不展现一下文字功底，后人还以为我们是只会喝酒吃肉的饭桶呢！

够狂够自信，真潇洒真风流。

3、你们留在龙门再赏会儿雪吧

一帮才俊经常聚在一起饮酒赋诗，怎能没有逸事流传？

《邵氏闻见录》里记载，有一次，欧阳修和谢绛同游嵩山，回来走到龙门香山的时候，天色已暮，又下起大雪，两个人“登石楼望都城，各有所怀”。忽然，他们看见伊水中有人骑马而渡，到了近前，才知道是钱惟演派的人，还带来了厨子和歌女。吏传公言曰：“山行良劳，当少留龙门赏雪，府事简，无遽归也。”

《湘山野录》里记载，钱惟演“镇洛”时，建了一座临辕馆，让谢绛、尹洙、欧阳修各撰一记。三天后，三人文章写成，拿出来比较，“希深之文仅五百字，欧公之文五百余字，独师鲁只用三百八十余字而成”。欧阳修和谢绛一看自叹不如：“我俩的文章拿不出手，还是拿你的文章给钱相看吧！”

《钱氏私志》里记载，一天，钱惟演等人聚会，一歌女称自己在凉台睡觉时丢了金钗。钱惟演说：“你如果能讨得欧阳推官一首词，我给你买一支金钗。”欧阳修即席写下一首《临江仙》：“柳外轻雷池上雨，雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明。阑干倚处，待得月华生。燕子飞来窥画栋，玉钩垂下帘旌。凉波不动簟纹平。水精双枕，傍有堕钗横。”（洛阳晚报记者 陈旭照）