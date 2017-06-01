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洛阳全力织密安全生产防护网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-05 08:57
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　　“安全大于天，责任重于山”的理念在我市已经深入人心，守护安全的底线、织密安全生产的防护网，更显重要。不论从个体、集体到组织的视角，还是从生产、检查到防范的角度，安全都是系统性工程，要确保万无一失，需要每个要素都无懈可击，这也正是开展“安全生产月”集中宣传活动的意义所在。

　　2017年，我市全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，创新完善安全责任、双重预防、信用管理、依法治安、精准管理、应急管理“六个体系”，加快平安洛阳建设，强化基层基础工作落实，确保全市安全生产形势的持续平稳。

　　安全生产专题宣传咨询电话：13653878814

　　齐抓共管  强化安全生产责任落实

　　落实“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”。市委常委会定期研究解决安全生产方面的重大问题，合理调配人、财、物等资源；市长担任市政府安委会主任，定期听取工作汇报，及时协调解决工作中遇到的重大问题。各县(市)区常务副职代表党委牵头抓好安全生产工作，主管县(市)区长具体负责工作落实，形成了党委、政府领导齐抓共管的工作机制。

　　完善安全生产责任制。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，明确了市、县、乡三级党委13项、政府30项、58个市直部门和供气、供电、供热、供水等特许经营行业安全生产责任，生产经营单位28项主体责任，形成完善的责任链条。

　　加强网格化管理，深化依法治理。持续推进“五级五覆盖”责任体系建设，将乡(镇、办)和村(社区)的安全生产纳入社会综合治安网格化管理，乡(镇、办)均设立安全生产工作机构，村(社区)配备有安全协管员，明确了职责任务，目前全市3176个行政村(社区)已安排安全协管员3622人，形成了市、县、乡、村四级联动的安全监管网络。

　　用法治理念、法治思维倒逼工作落实，加大依法治安宣传力度，全面开展依法治安行动，从严从快打击非法违法生产行为。加大执法考核力度，有力打击了非法违法生产行为，规范了安全生产环境和秩序。

　　搞好督导检查。市政府的18个督导组、安委会的9个暗访组，按要求全面部署，采取重点督查、专项督查和交叉督查的方式，不断加大工作力度，持续开展督导检查。今年以来，全市各级督查共督促整改隐患16982个。

　　创新完善  建立安全生产长效监管机制

　　建立安全生产信用管理机制。在全省率先出台了《企业安全生产信用管理暂行办法》，要求企业就履行安全主体责任、抓好内部安全管理进行公开承诺，并公开本单位的安全状况、安全承诺、职业病危害、隐患排查治理等信息。监管部门依据企业的安全生产条件、管理状况、兑现承诺等情况，将企业安全信用评定为A、B、C、D、E五个等级。

　　企业的安全信用等级、安全事故调查处理、重大隐患整改、行政处罚等情况信息，全部通过市安全综合监管系统、报纸、电视等平台向社会公开，接受全社会的评议和监督。根据企业信用等级，制定对A级、B级企业的激励政策和对D级、E级黑名单企业的约束政策；对安全生产信用缺失企业，在项目建设、土地使用、证券融资、银行贷款等方面实行严格限制和约束，并发动群众评判监督，督促企业自觉履行安全生产主体责任。全市住建、交通、消防等15个重点行业的主管部门分别制定了针对性的考评细则，7个单位制定了配合监管办法，将5000余家重点行业企业纳入监管范围。

　　建立完善“三级联动、五位一体”的风险管控和隐患排查治理双重管控机制。我市是国务院安委会办公室确定的全国5个隐患排查治理体系建设地级试点市之一，曾在全国安全隐患排查治理体系建设现场会上进行经验介绍。市政府高度重视巩固和深化试点成果，安排专项资金，组织行业领域专家调查研究、反复论证，建立了企业、车间、班组“三级联动”的隐患排查治理机制，制定完善了50个重点行业隐患自查标准，构建了安全生产信息数据库、企业安全隐患自查自治自报管理、安全隐患排查治理专家服务、企业安全生产信用管理、隐患排查治理绩效考核等“五位一体”的安全隐患排查治理体系，实现了对全市5000余家重点行业企业日常隐患排查整治的动态监控。

　　探索创新安全生产“四化合一”的精准管理模式。针对部分基层党委、政府和行业管理部门、生产经营单位安全生产管理粗放的实际问题，市政府安委办组织经验丰富的安监人员，邀请专家学者参与，积极探索综合监管网格化、技术服务社会化、安全管理标准化、风险管控智能化“四化合一”的精准管理模式，有效解决安全生产管理“最后一公里”的老大难问题。

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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