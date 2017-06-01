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专业大厨教您学做卤菜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 09:06
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跟着视频学做卤鸡爪和卤猪蹄

　　近日，因吃了从熟食店买回的凉拌羊肝，韦女士的母亲感到不适，不得不住院治疗。记者了解到，夏季一到，因食用卤制品不当造成身体不适的情况也多了起来。怎么吃才放心，如何自制美味、易学的卤制品？一同跟随记者瞧瞧吧！

　　1 吃凉拌羊肝进了医院 类似情况时有发生

　　韦女士的母亲张女士今年55岁，是一名医护工作者。5月14日晚，炎热的天气让人没什么胃口，她在涧西区长春路市场内常去的一家熟食店购买了10元的凉拌羊肝，与同值夜班的一名同事分食，当晚她再未吃其他食物。“不出一小时，我妈和同事相继出现了不同程度的不适。”韦女士说，在他人的帮助下，母亲及同事被安排住院治疗，打了一周点滴才出院。

　　“由于我妈购买的是当日店里出售的最后一块羊肝，无法提取同一批次的样品。”韦女士说，她还是将此事反映至市食品药品监督管理局，随后工作人员到该熟食店进行了调查。在该局的调解下，韦女士与该熟食店达成赔偿协议。

　　河科大二附院消化内科主任医师李忍萍说，天气渐热，因饮食不当引发肠胃不适的市民明显增多，其中不乏因食用卤兔头、卤鸭脖、卤猪蹄等食品引发恶心、呕吐、腹泻、腹胀的情况，类似病例他们最多一天接诊了7例。

　　2 熟食放置3小时以上会变色 厨师教您咋辨别

　　“熟食最好在0℃至8℃的环境中存放，尽量在24小时内吃完，超出36小时的就不要再吃了。”从业22年的酒店厨师刘卫平说，卤制品存放时间过久容易滋生细菌，高温环境能加快细菌的繁殖速度。“新鲜的卤制品如猪蹄、猪头肉等表面色泽鲜亮、光滑，存放时间超过3小时，表面脂肪会渐渐凝固、风干，颜色会变得暗淡，看上去油腻腻的。在这种情况下，即使‘回炉重造’，也不可能恢复最初的光泽。”

　　面对市场上令人眼花缭乱的熟食，如何练就一双“火眼金睛”？

　　“与猪头肉、猪蹄不同，鸭脖、兔头本身肉质较少，应观察其肉质最少、最薄的地方，若表皮存在脱水、发卷、发干且色泽过暗的情况，则说明存放时间过久。”刘卫平说，观察肝类制品可从最薄的边缘部分入手，正常的肝类制品应呈浅灰褐色，若鸭肝、鸡肝、羊肝的边缘呈深褐色，看上去干干的，且整体色泽发灰白色，就要慎重选择了。“若您还拿不定主意，可以摸一摸、闻一闻。若熟食摸起来黏黏的，且味道发酸，一定不要食用。”

　　“按照相关规定，加工、出售凉菜的饭店要设置独立的凉菜间，室温不得高于25℃。”市食品药品监督管理局餐饮科相关负责人提醒，市民在选购此类食品时，可以先观察店家是否具有食品经营许可证或备案证明，卤制品、凉拌菜尽量不要隔餐食用。若就餐后出现不适症状，可拨打食品药品投诉举报电话12331。

　　3 学会做这几道菜 不用再到街上买

　　昨日中午，记者在洛龙区展览路附近的一家熟食店看到，购买凉拌菜、各种肉制品的顾客络绎不绝。“卤制品虽好吃，做起来却有些麻烦，有没有在家就能操作的菜谱？”一名顾客问。为此，记者特意请教了东华天喜楼饭店的大厨张志强和对卤制品颇有研究的李先生一家，教您做几道简单易学的卤菜。

　　卤猪蹄

　　●食材：猪蹄500克，棒骨适量，鸡架500克辅料：水2.5公斤，八角15克，花椒10克，桂皮5克，良姜5克，茴香15克，生抽500克，老抽50克，冰糖100克，料酒500克，葱、姜适量

　　●做法：向锅中倒入水，放入鸡架、棒骨、八角、花椒、桂皮、良姜、茴香、葱、姜、生抽、老抽、冰糖、料酒开大火煮沸腾后，放入猪蹄，调至小火慢炖1小时即可。

　　卤鸡爪

　　●食材：鸡爪500克辅料：生姜5克，葱段2根，蚝油125克，八角两粒，生抽125克，老抽120克，料酒125克，白砂糖20克，花椒、干辣椒、桂皮、香叶适量

　　●做法：1.将洗净的鸡爪放入盛凉水的锅中，开大火，待水冒泡后捞出鸡爪，过凉水后沥干；

　　2.取一口空锅，倒入老抽、生抽、料酒、蚝油、生姜、葱段、八角、花椒、干辣椒、桂皮、香叶，放入鸡爪；

　　3.加自来水没过鸡爪，开大火煮沸腾后调至中小火慢炖，30分钟后开大火收汁即可。

　　五香卤豆腐块

　　●食材：豆腐干(厚薄均可)350克辅料：老抽110克，生抽100克，料酒110克，桂皮3克，茴香3粒，干辣椒段若干，白砂糖少许

　　●做法：1.将豆腐干切块放入锅中，倒入生抽、老抽、料酒、桂皮、茴香、干辣椒段，加自来水直至没过豆腐干；

　　2.开大火煮至汤汁沸腾，调至小火慢煮，熬至汤汁只剩三分之一时，放入白砂糖，煮20秒后即可出锅。

　　卤鸭翅

　　●食材：鸭翅500克辅料：冰糖15克，老抽3克，生抽5克，香醋3克，料酒5克，葱段两根，姜适量，八角、桂皮少许，香叶3片

　　●做法：1.锅中倒入少许食用油，开大火炒热后放入冰糖，炒至枣红色；

　　2.将鸭翅洗净沥水后倒入锅中，放入老抽，加自来水没过鸡翅，放入生抽、香醋、料酒、桂皮、香叶、葱段、姜、八角、桂皮；

　　3.开大火煮至汤汁沸腾，调至中火煮15分钟，加盖，再焖煮5分钟；

　　4.开大火收汁即可。 （洛阳晚报记者 刘心 通讯员 牛然 陈翔/文 记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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