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洛阳智能采矿技术，国际先进！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-05 08:52
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　　采矿现场，数辆挖掘机、卡车等组成“钢铁大军”，而驾驶舱内均空无一人，它们皆在数十米外高地上一名技术人员的手柄操作下作业……日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司的这一无人化智能采矿技术被认定为国际先进！

　　5月23日，由洛钼集团主导的“三道庄露天矿智能化装备及其关键技术的研发”项目，通过中国有色金属工业协会组织的成果鉴定。鉴定方认为该项目整体技术水平达到国际先进，并建议在全国同行业中推广。

　　自动及远程遥控采矿技术是未来矿山智能开采的关键技术。目前，国内企业对露天矿山智能开采设备的研发还处于起步阶段，对采矿设备的远程遥控及智能化操作等关键技术还不成熟。同时，国外的智能开采设备并不能完全适应我国的矿山开采条件且价格高昂，后期运行成本和设备维护费用亦较高，自主研发露天矿山智能开采设备势在必行。

　　三道庄钼钨矿是全球最大的原生钼矿田——栾川钼矿田的一部分，也是中国第二大白钨矿床。在该矿的开采中，洛钼集团提出了“利用矿山现有设备，最大限度保留原有人工操控系统，仅采用伺服系统和模拟量控制”的创新技术路线，可实现设备无人和有人值守操作模式之间的自动切换。

　　具体来讲，该技术在不改动矿山车和挖掘机本身液压操控系统的情况下，在原有的操控手柄和脚踏板上增加小型伺服系统，直接驱动手柄和脚踏板的动作。操作员操控手柄电位器，并通过4G网络传送信号给机载中央处理器，实现远程操作。由于是在现有设备基础上改造，该技术经济指标先进，属于“花小钱办大事”。

　　该技术改变了传统的人工驾驶模式，将驾驶员从高危险系数环境中解脱出来，从根本上保障了驾驶员的健康和安全，一人多控也极大降低了操作人员的劳动强度和人工成本。该技术还可应用于自然灾害和恶劣环境下抢险救援，具有广阔的应用前景。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王海波）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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