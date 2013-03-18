洛阳省属国企供电分离提前完成 涉及8家企业2.1万户居民

记者昨日从国网洛阳供电公司获悉，我市省属国企“三供一业”(供水、供电、供暖和物业管理)供电分离于5月底全部完成，比原计划提前一个月。我市省属国企“三供一业”供电分离涉及洛阳单晶硅有限责任公司、洛阳铜加工集团有限责任公司等8家企业2.1万户居民。

“这次电力改造完，夏天可以放心大胆使用大功率电器了。”82岁的郭宝泉老人笑着说。郭宝泉是洛硅生活区的老住户，从20世纪80年代起在该小区居住至今，对小区的各项管理服务最有发言权。

郭宝泉说，随着老百姓生活条件提升，家用电器越来越多，用电负荷不断上升，早年小区建设的供电设施早就不能满足生活需求，夏天用电高峰期跳闸、开关箱烧毁等是常有的事。后来，小区管理人员对电力设施进行过几次改造，电压比之前稳了，但还是不能完全满足需求，电线扯得到处都是，“有的缠在墙上像蜘蛛网，很不安全”。

今年3月，国网洛阳供电公司启动对该小区供电分离项目，新增了1台630千伏安变压器，对以前的2台630千伏安变压器进行改造，对每户居民电表前的线路全部进行更新。5月底，该小区的供电分离移交工作全部完成。

供电分离，让该小区物业负责人刘烜也松了口气。因为电力设施老旧，隔几年大修一次，每年小修不断，人力、物力、财力消耗很大。“老旧小区的问题实在太多了，统一改造负担不起，小修小补费用不断。”刘烜说，移交给供电公司后，企业每年能节省一大笔开支，为企业发展减轻了负担。

作为以装备制造业为主的老工业基地，我市拥有一大批国有企业，这些企业不仅要在激烈的市场竞争中谋得发展，还需要投入大量的人力、物力、财力承担企业生活区“三供一业”的职能。

2014年5月，国务院国资委出台了中央企业分离移交“三供一业”指导意见，将洛阳、重庆、长沙列为全国“三供一业”分离移交试点城市。随后，我市启动了对央企“三供一业”分离移交工作。截至目前，我市正式申报开展“三供一业”分离移交的央企共有67家，涉及供电分离的有37家，已经完成15家，涉及5.1万户居民。

2016年7月，省政府下发了关于加快剥离省属国有企业办社会职能工作的实施意见。自此，省属国有企业“三供一业”分离移交也走上快车道。今年5月底，我市省属国企“三供一业”供电分离全部完成。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张静 牛国梁）