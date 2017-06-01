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新安县山石塌落阻塞道路近两个小时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:48
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　　塌落的山石阻塞道路(陈小飞供图)

　　昨日上午，记者从新安县交警部门获知，受降水天气影响，新安南石线K81公里处发生山石塌落，造成道路交通一度中断。事发后，交警、公路管理部门工作人员到场展开工作，经过近两个小时的清理，道路已恢复通行。

　　昨日9时40分，新安县交警大队四中队接到群众报警称，南石线K81公里处发生山石塌落，导致道路无法通行。接警后，新安县交警大队四中队交警陈小飞和协勤宋杰、聂帅等人迅速到场。

　　“事发地道路双向被落石阻塞，附近聚集了不少车辆，所幸没有人员受伤和车辆受损。”陈小飞说，见状，他们迅速设置警戒线，让过往司机在安全区域停车等待或绕行。同时，他们又联系公路管理部门到场处置。

　　闻讯后，新安县公路局立即启动应急预案，调集大型设备和抢险突击队员10人紧急到场处置。一名参与现场处置的工作人员说，经测算，塌方体积约450立方米，他们迅速展开作业，清理路面落石。经过近两个小时，塌方体全部被清理完毕。随后，他们又仔细检查山体，确认险情被完全排除后，当即开放交通。

　　陈小飞说，事发路段有4公里长的盘山公路，坡陡弯急，加之近期有持续降水，沿线发生山石塌落的可能性极大，希望过往司机和行人在通过时一定注意安全，谨慎小心，按照警告、警示标志提醒，安全通行。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 翟天下）
[ 责任编辑：史戎戎]
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