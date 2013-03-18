瀍河区：“锻造”党组织书记 筑牢基层党建

目前，瀍河区对抓基层党建工作不力的各级党组织书记实施召回，并对召回者采取“回炉锻造”。

近日，瀍河区召开“两学一做”学习教育常态化制度化推进工作会议，深入学习贯彻全市推进“两学一做”学习教育常态化制度化座谈会重要精神，并印发了《召回抓基层党建不力党组织书记管理办法》，进一步压实基层党组织书记抓党建工作责任。

瀍河区委组织部相关负责人介绍，该办法以党章为标尺，以全面从严治党为底线，对照党章中基层党组织的八项基本任务，明确了须召回的“九种情形”，并结合该区对各级党组织的考评要点进行量化计分、考核排名。让该不该召回一目了然，让被召回的当事人心服口服。

据了解，召回程序要经历听取申辩、研究决定、召回谈话、公示召回对象等4个环节，由“组织调查组”独立把关、集体研究、民主决策。对被召回的党组织书记进行封闭式集中教育、跟踪管理或组织处理等，并由区委党建领导小组挂牌督办、跟踪考察，期限内通过考核并完成整改者可结束召回；对仍不合格者，将视情节轻重，依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》采取组织处理或给予纪律处分。

今年是“河洛党建计划”巩固提升年，瀍河区委通过随机走访、季度考评和专项督查，查找出了基层党建工作和“两学一做”学习教育方面的问题及短板。经过深刻剖析后，该区决定对各级党组织书记主业意识不强、对党建工作调研不多等党建工作顽疾展开攻坚，督促党建第一责任人真正做到有令则行、行必迅速，有禁则止、止必彻底。

金家街社区党支部书记刘青玉对此非常赞同：“当好基层党组织书记就得有战战兢兢、如履薄冰的责任意识，不能你自己不干事，还让党来背锅。”

“强化基层党组织书记的主业主责，不仅要有加压的力度，还要有传导的效能，对履责不力的党组织书记实施召回，既是建强基础的需要，也是激发后进的抓手。”瀍河区委书记原峰表示，该区将进一步抓实抓好抓细基层党建工作，夯实执政之基。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 曾东 王少峰）