考古专家齐聚洛阳上演“三国杀”

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄……昨日，市文物考古研究院和晚报联合举办三国系列考古沙龙，来自四川、江苏、安徽等省以及我市的专家，通过一系列考古新发现带我们去窥探一个更真实的三国。

蜀汉：壮丁少，无力修大墓

“我是土生土长的四川人，是听三国民间故事长大的。”四川省文物考古研究院院长高大伦说，三国其实可以分为民间三国、文学三国、文献三国和考古三国，前三种都和四川有着非常密切的关系。

“实事求是地说，关于蜀汉的考古发现目前还不够多。”高大伦说，游客到四川只能看看武侯祠、张飞庙等。

四川地区的蜀汉时期墓葬以中小型墓葬为主，没有发现像安阳曹操高陵、洛阳伊滨区曹魏大墓那样的高等级墓葬。“这些中小型墓葬整体来看和同时期中原地区墓葬的差别不大，应该是受到曹魏的影响。”中国社科院学部委员、考古研究所原所长刘庆柱说。

“当时曹魏和孙吴加起来有700万人，蜀汉只有100万人，兵力严重不足，遑论让壮劳力去搞基本建设、修墓葬。”高大伦认为，这种历史原因造成目前发现的蜀汉遗迹只有凉山昭觉三国军屯遗址、德阳三国绵竹城等，而大型遗迹在成都平原迟迟未见。

孙吴：墓葬极尽奢华，里面还有厨房

孙吴的贵族墓地到底有多奢华？举一个简单的例子，曹魏大墓出土比较粗糙的陶器最多，安徽当涂“天子坟”孙吴墓出土的却是温润如玉的青瓷。安徽省文物鉴定站副站长叶润清表示，经过推测，当涂“天子坟”孙吴墓的墓主人可能是吴景帝孙休和朱夫人。

提起飞天，许多人的第一印象就是敦煌壁画，那是受佛教影响而产生的。在该墓中也出土了一件飞天金人，造型动感飘逸，价值极高。此外，该墓出土了金质持节羽人、“天狗食月”金饰、金凤、掐丝金龙头等随葬品。这些器物包含了掐丝、焊珠、鎏金、贴金、错金等多种工艺手法，造型繁复而精美。“其中一些青瓷还使用了釉下彩，这代表了当时最高工艺水平。”叶润清说。

除了奢华的随葬品，这座大墓也把“事死如事生”演绎到极致，墓里竟然还设有厨房和储藏室。“中国古代讲究‘左厨右藏’，当涂‘天子坟’孙吴墓的两个侧室就分别是厨房和储藏室，厨房里灶台等设施一应俱全。”叶润清说。

“出现这种奢华的特点一方面是因为江南的富庶，另一方面是因为孙吴的统治阶级本身比较奢靡。”江苏省考古研究所所长林留根介绍道。

曹魏：贵族推崇“极简主义”

相比孙吴的奢华，曹魏墓葬显得简约很多，当年安阳曹操高陵发掘时曾出土了一些比较粗糙的陶猪，有人笑称“曹操养猪”，甚至以此质疑高陵的真实性。随着曹休墓以及我市伊滨区曹魏大墓的发掘，考古人员确定这些随葬品其实是曹魏高等级墓葬的标配。

市文物考古研究院工作人员王咸秋介绍，曹魏时期的墓葬制度处于“汉制”到“晋制”的过渡时期。墓葬形制和建筑方式基本沿用东汉晚期高等级墓葬的做法，但是最高级别的帝陵结构似已简化，减去了外围的回廊等设施。同时曹魏时期高等级墓葬均未发现封土，周边也未发现陵墓园建筑遗址，与文献中记载的“不封不树”、不设陵寝的记载相符。

如果真的算起国力，曹魏在三国时期应该是最为强盛的，那为什么墓葬却略显寒酸？刘庆柱认为，薄葬的推行其实是社会进步的反映。“从殉葬真人，到兵马俑的等身陶人，再到小陶俑、纸人，一直到今天几乎什么都不需要，人们的价值观在发展。”刘庆柱认为，曹魏文化代表了三国的核心文化，也在一定程度上影响了孙吴、蜀汉政权。

高大伦表示，三国文化对后代的影响非常大，从文学到游戏，从商品到景点，处处可见它的影子。“三国开篇在洛阳，这里才是三国故事中心。”高大伦说，利用好历史文化资源，讲好三国故事、发展三国旅游，洛阳的后劲儿最足。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）