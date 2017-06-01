来吧，一起跟着达人学腌糖蒜

冯兰珍

核心提示

正是新蒜上市的时候，且其价格较往年低了不少。用新鲜的大蒜腌制成的糖蒜酸甜可口，吃腻了大鱼大肉，可以来几瓣糖蒜换换口味。

腌制糖蒜很简单，我们特地请来两名有多年腌制糖蒜经验的社区居民传授腌制秘方，一起学学吧！

腌制达人

涧西区长安路三社区冯兰珍(80岁 有15年腌制经验)

食材：新蒜2500克，盐500克，白醋800毫升，白糖1000克，水1500毫升

工具：2500克容量陶罐或玻璃罐

做法：

1.将蒜根、蒜梗切掉，剥掉蒜皮，用自来水浸泡24个小时左右，一天换2次水；

2.将陶罐或玻璃罐用开水消毒，晾干，切记不能沾上酒或油等；

3.将泡好的大蒜晾开，沥干里面的水分；

4.将白醋、白糖、盐、水放到锅里煮开，凉凉；

5.将大蒜放到陶罐或玻璃罐里，倒进凉凉的汤料，保证汤料没过大蒜；

6.用盖子将罐口盖好，放到阴凉处存放，前10天，每两三天用筷子上下翻动一至两次，之后每5天上下翻动一次，20天左右即可食用。

特点：清香爽脆，酸甜可口。

小贴士：可以将晾干的大蒜掰成单瓣，再放到容器里，这样不但可以节省地方，还能缩短腌制时间。另外，翻动腌制的糖蒜时可以品尝一下，如果嫌味道不够浓郁，可以添加白糖或白醋，切记筷子一定不要沾上水，这样更有助于存放。

杨女士

腌制达人

西工区白马集团社区杨女士(70岁 有30年腌制经验)

食材：新蒜5000克，食盐250克，白糖300克，盐200克，米醋2500毫升，花椒10粒左右，生姜片6片，糖蒜老汤(往年腌制糖蒜剩下的汤)适量

工具：5000克容量陶罐或玻璃罐

做法：

1.将蒜根、蒜梗切掉，剥掉蒜皮，用自来水浸泡，每2到3个小时换一次水，换5次左右即可，去掉新蒜浓烈的辛辣味道；

2.将泡好的大蒜晾开，沥干里面的水分，大概需要20个小时，其间可进行翻动加快水汽蒸发；

3.将糖蒜老汤、米醋、白糖、食盐、花椒、生姜片等一起放到锅中煮3至5分钟，凉凉；

4.将晾干的大蒜放到已经洗净晾干的陶罐或玻璃罐中，倒进晾凉的汤料，保证汤料没过大蒜；

5.用盖子将罐口盖好，放在阴凉处，过40天左右即可食用。

特点：脆香爽口，酸甜开胃，味道浓郁。

小贴士：用糖蒜老汤腌制出来的糖蒜味道更加浓郁，也更容易存储，如果您家里没有糖蒜老汤，可在汤料里放适量米醋代替，另外一些食材可根据口味酌量添加。

温馨提醒

糖蒜味美不可多吃

中医认为，糖蒜具有抗氧化、延缓衰老、保护肝脏、杀菌驱虫等多种功效，常吃糖蒜对身体有很多好处，尤其吃含脂肪较多的肉类食物时，吃点糖蒜不但可以去除油腻，还能够促进人体消化、吸收。

不过，糖蒜不宜过多食用，应隔日少食，每次以3至4瓣为限，尽量避免与补药同食、空腹食用或食用后喝过热的汤。在饭店吃糖蒜或在外面购买时要注意，如果蒜有点发苦，可能是在泡时放进了糖精，这样的糖蒜最好别吃。

以下人群不适宜食用糖蒜：

1.患有肝、肾、膀胱等疾病者，在治疗期间不可食用；

2.心脏病和习惯性便秘者应注意少食，糖尿病病人不可食用；

3.有妊娠糖尿病的孕妇不宜食用。（洛阳晚报记者 孙晓华/文 李卫超/图）