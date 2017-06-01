第一志愿报某高中就能被降分录取，可信吗？

中招志愿填报开始前，家长和考生们有很多疑问，如果不搞清楚，可能影响孩子的录取。特别是对于成绩中上等的考生来说，市提前二批第一志愿的填报，不仅关系到考生是否会被心仪高中录取，还对考生能否享受分配生政策有影响。

最近，在一些学校组织的开放日活动中，部分学校对考生承诺——只要第一志愿填报该校，就可享受降分录取等优惠政策。这样的说法靠谱吗？特色班志愿填报有啥门道儿？市教育局中招办相关负责人、我市相关学校负责人为您解答。

关键词：降分录取

问：最近参加一些高中的开放日活动时，学校招生人员向考生承诺，如果市提前二批第一志愿填报该校，就能享受分数线降10分录取的优惠政策。这样的承诺靠谱吗？如果没过线，考生会被录取吗？

答：“今年，省教育厅将严格控制各校招生计划，超出招生计划的一律不予注册学籍。”市教育局中招办相关负责人表示，分数线尤其是最低控制线一旦确定将无法更改，而我市中招分数线的测定工作，是由市教育局中招办负责的，而不是招生学校负责的。

“部分学校为了招到更好的生源，会采取提前签约、承诺降分录取、优惠编班等措施。”我市一所高中负责人说，尽管市教育局有规定，不允许学校在中招正常录取之外搞小动作，但为了学校利益，部分学校还是会在政策允许的范围内打擦边球。以降分录取为例，一些高中的招生老师会提前和一些优秀初三毕业生签订保证书，承诺考生如果第一志愿填报该校，就能保证考生上该校，但实际上，最终还是考生分数说了算。

市教育局中招办相关负责人表示，考生是否能被录取，学校说了不算。因此，签约也不一定保证能被录取。对于学校的承诺，考生和家长一定要擦亮眼睛，市教育局中招办对于学校在招生时的私下承诺不予认可。

关键词：特色班

问：在市提前二批中，除了省级示范性高中的普通班，还有不少面向全市和城市区招生的特色班。在志愿填报中有这样一条——“如果将某校的特色班作为市提前二批第一志愿，就不能享受该校的分配生政策”，但有些学校表示，如果要报该校特色班，必须将特色班作为市提前二批第一志愿进行填报，否则不予录取。考生该如何理解？

答：今年，特色班属市提前二批志愿，单独划定分数线。录取时，考生的中招成绩若达不到该特色班分数线将不予录取，将“顺延”至下一批次录取。如果被录取，将随即生成学籍号；若考生反悔，将视为主动放弃普通高中入学资格，不可再参加下一批次录取。

对考生来说，在市提前二批的录取学校中，可填报不超过两个统招志愿和一个特色班志愿(也可不填)；对于这三个志愿的排序，考生可根据自身情况安排，并非必须将其作为第一志愿填报。

录取时，不管是哪个批次的学校，决定考生能否被录取的因素都是考生的成绩、志愿和招生名额。在特色班的录取中，若几名考生分数相同，学校将优先录取第一志愿填报该校特色班的考生。也就是说，将特色班作为第一志愿填报可增加录取概率，但将其作为第二志愿或第三志愿填报的考生，也有被录取的机会。

对于有意享受分配生政策的考生来说，如果将特色班当作第一志愿进行填报，则不能享受分配生优惠政策，这点考生需要注意。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）