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河南鑫融基金：加强互动交流 推进深度合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:33
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　　6月2日，河南鑫融基金控股份有限公司迎来了特殊的客人——白俄罗斯驻华大使鲁德先生带队前来考察。这是继5月14日鑫融基与白俄罗斯农业和食品部及白俄罗斯国家投资银行签署战略合作协议，拟进驻中白工业园后，双方进行的又一次深度交流。

　　鲁德大使一行参观了鑫融基金控大厦，并详细了解鑫融基成立11年来的发展历程、经营理念、业务模式、风险控制、发展战略、产业投资方向等，对鑫融基能为中小企业提供综合性、全方位、多层次、全生命周期服务的业务模式深感兴趣。

　　鑫融基是2006年由市政府出资1000万元引导资金、金鑫集团及京沪深浙等地知名企业参股组建的金融控股公司。经过10多年的发展，鑫融基已成为涵盖担保、小贷、融资租赁、股权投资、基金管理、资产管理等多种业态的综合性金融服务机构，旗下拥有16家子公司。

　　鲁德大使表示，今年是中白建交25周年，两国相互支持、相互信任，在政治、经济等领域亲密合作，建立了深厚友谊，欢迎中国企业到白俄罗斯投资兴业，希望鑫融基能够积极与白俄罗斯就农牧业、金融等领域展开深入合作，助力当地企业健康持续发展。

　　鑫融基董事长年永安表示，鑫融基积极响应中国“一带一路”倡议，将通过资本、技术等国际合作通道，在新材料、新能源、智能装备制造、环保等领域进行产业投资。与白俄罗斯的合作，是鑫融基跨出国门的第一步，近期鑫融基将组团回访白俄罗斯，通过互访，加深彼此了解，推进合作进程。（洛阳晚报记者 李迎博 通讯员 刘凤莹）
[ 责任编辑：马佳佳]
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