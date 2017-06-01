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今天洛阳有大雨 请远离河边、山坡等危险地带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:26
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　　令人期盼多日的雨水，刚过去的双休日总算到了。“天凉扛不住，差点儿翻秋裤。”伴随着雨水的光顾，最高气温从35℃猛跌至17℃，凉爽如春，街头不少人换上了衬衣、长裤。在隋唐城遗址植物园里，大片荷花开得正好，撑着伞的游人三五成群，一边呼吸着弥漫着青草和荷花香味的清新空气，一边欣赏着雨中美景，人在画中游，惬意又浪漫。

　　这场雨来得不慌不忙，也不急着离去。截至昨日7时，我市各观测站雨量(毫米)为：嵩县11.2，洛宁10.2，伊川5.5，宜阳5.4，汝阳5.3，市区2，新安1.9，栾川1.2，孟津0.3，偃师0.1。昨天，雨淅淅沥沥下个不停，这个数值也在不断刷新。

　　昨日16时15分，市气象台发布暴雨蓝色预警信号：昨天下午至今天上午，我市的大部分地区降水量在50毫米以上，暴雨或诱发中小河流洪水和山洪地质灾害，有一定气象风险，请加强防范。出门的朋友，一定要远离河边、山坡等危险地带，特别要看护好孩子，以防发生意外。

　　市气象台预计，今天白天全区中到大雨停止转阴天，东北风3级左右，气温11℃到17℃；今天夜里小雨停止转多云，明天白天多云转晴天，气温13℃到25℃。

　　上周，端午小长假加上六一儿童节，对很多人来说过得轻松愉快。这一周，对高考考生和家长来说就不那么轻松了，后天开始的高考，是对学子们多年学习成果的检验，也是多年付出终要收获的时刻。紧张嘛，总归会有，正确面对，更重要的是，学子们要对自己有信心！

　　市气象台的工作人员称，高考期间的天气情况总体不错，7日天气晴好，8日多云转晴天，下午局部地区有雷阵雨，这两天的最高气温都在33℃左右，整体感觉不会太热。看，老天都这么体谅考生们！（洛阳晚报记者 孙晓华 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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