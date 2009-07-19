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旋转门“咬”住男孩胳膊 消防队员敲碎玻璃施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-03 09:53
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消防队员将门上的玻璃敲碎（视频截图）

　　昨日，小记从嵩县消防大队得知一件事儿：有个淘气的男孩转动宾馆旋转门玩儿，不料胳膊被卡，为帮孩子解围，他们不得不把门上的玻璃敲碎。

　　此事发生在5月30日。当日23时许，一名男子报警称，他家孩子的右胳膊被县城一宾馆的旋转门卡住动弹不得，请求救援。嵩县消防大队白云大道中队的消防队员赶到现场看到，胳膊被卡的是一个三四岁的小男孩，正哇哇大哭，孩子的父亲坐在地上一手抱着孩子，一手撑住孩子胳膊被卡处，神色焦急。

　　“旋转门两块玻璃间的空间十分狭小，我们起初想逆向转动旋转门施救，但担心给孩子造成二次伤害，该方案被否决。”消防队员说，经宾馆工作人员同意，他们拿来消防锤，决定破拆旋转门上的玻璃。为避免在破拆过程中碎玻璃伤到孩子，宾馆工作人员找来一条床单蒙住孩子的头和胳膊。随后，消防队员用消防锤小心翼翼地敲打旋转门上的玻璃，两三下就把玻璃敲碎了，接着将周边的碎玻璃清理干净，把孩子被卡的胳膊取出。经急救人员检查，孩子并无大碍。

　　消防队员事后了解到，当晚，男孩跟随父母到该宾馆住宿，父母在前台办理入住手续时，孩子趁家长不注意跑到旋转门处耍，结果胳膊被卡。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 宋姝瑊 王倩）
[ 责任编辑：周萌]
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