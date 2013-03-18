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为饱口福 汝州俩吃货毒死麻雀603只
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-03 09:52
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孟津县人民法院庭审现场

　　6月1日，孟津县人民法院审结一起非法狩猎刑事案件，两名汝州男子为食用麻雀，用含有毒药的玉米糁儿毒死麻雀603只，均被判处有期徒刑6个月。

　　在保护区内抓到偷猎者，查获603只被毒死的麻雀

　　这起案件要从去年12月7日说起，当日，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局的一名管护员，在会盟镇境内的湿地保护区巡护时发现两名四五十岁的男子各骑一辆摩托车在保护区边界徘徊。

　　见摩托车后面挂着编织袋和桶，管护员根据以往经验推测，两人有可能是来偷猎鸟的，编织袋里装的可能是掺了毒药的粮食。果不其然，管理员堵住其中一人后，在随车编织袋内发现掺了毒药的玉米糁儿，桶内竟装满了被毒死的麻雀。

　　经村民援助，逃窜的两名嫌疑人被抓获。后孟津县森林公安局民警介入，清点发现被两人毒死的麻雀有603只。

　　记者了解到，案发时正值禁猎期。孟津县森林公安民警介绍，为加强鸟类资源保护，防止乱捕滥猎，省林业厅决定，自2014年2月1日起，在全省范围内对所有野生鸟类实行禁猎，期限为5年，至2019年1月31日结束。在禁猎期间，凡未经林业主管部门批准，非法猎捕鸟类的，应依法处罚；构成犯罪的，还将被依法追究刑事责任。

　　他们毒死麻雀，其行为已构成非法狩猎罪

　　孟津县人民检察院指控，为了食用麻雀，由被告人冯某提议，被告人郭某配制含有药物的玉米糁儿。两个人于去年12月6日上午骑摩托车从汝州临汝镇出发，一路向北经伊川、龙门、关林至孟津县城，在沿线多个路段投放玉米糁儿毒杀麻雀，直至被湿地保护区管护员发现。

　　经鉴定，被毒死的麻雀为树麻雀，已被列入《国家保护的有意的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。对于这些事实，两被告人在开庭审理过程中均不持异议。

　　孟津县人民法院认为，两被告人违犯狩猎法规，在我省鸟类禁猎期，使用禁用的方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为构成非法狩猎罪，考虑到两个人认罪态度较好，可以从轻处罚。最终，两被告人分别被判处有期徒刑6个月。两被告人均不服一审判决提起上诉，目前，该案仍在进一步审理中。

　　孟津县森林公安民警介绍，根据法律规定，非法狩猎野生麻雀20只以上就要被追究刑事责任。抓捕除国家重点保护的珍贵、濒危野生动物资源、水生野生动物资源以外的一般陆生野生动物资源，如麻雀、野兔等，均有可能犯非法狩猎罪。（洛阳晚报记者 王博东/文 通讯员 赵彩锋 贾青峰/图）

　　相关链接

　　洛宁破获一起非法狩猎野生动物案

　　无独有偶，近期，洛宁县森林公安也查处一起非法狩猎野生动物案。5月13日11时许，洛宁县森林公安获悉，在该县长水镇高速卡口，民警在检查过往车辆时，发现有人在车后备厢里装有野生动物及捕兽夹。他们到场后调查发现，嫌疑人王某为三门峡卢氏县人，于5月12日到洛宁县底张乡某地安放捕兽夹10个，非法捕获野生动物果子狸两只，还有两只山猫，其中一只山猫已死亡。天气炎热，为减少对野生动物的伤害，森林公安民警在取证后放生了3只活体野生动物，掩埋了死亡的山猫。洛宁县森林公安以非法狩猎罪立案侦查，对嫌疑人王某采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。
[ 责任编辑：周萌]
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