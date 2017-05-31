手指脱皮难采集指纹不会影响高考考生考试

孩子手指脱皮，高考进场时，如果输不上指纹怎么办？最近，有家长在洛阳晚报高招帮帮团QQ群(群号：521345851)里求助。洛阳晚报高招帮帮团成员、市招办主任秦军民表示，识别考生信息有多种方法，考生手指脱皮，并不影响考生考试。

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考生手指脱皮

高考考生入场时，必须接受身份验证(身份证识别、指纹识别、照相)。最近，多位家长在洛阳晚报高招帮帮团QQ群里询问：孩子最近手指脱皮，高考入场时输不上指纹怎么办？

秦军民说，高考入场时，考生可进行多次指纹验证，如均未通过，考生照相后入场，不影响正常考试，其身份证、准考证交由监考员作进一步核验；核验无误的，当科考试结束交还考生；仍然存疑的考生，在当科考试结束后，到考务办公室由主考核验。考生不必过于担心，可放心参加考试。

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《考生指南》发布

昨日，《河南省2017年普通高校招生考生指南》(以下简称《考生指南》)发布，对高考热点问题一一解答。洛阳晚报高招帮帮团成员、市招办普招科科长高冰南提醒考生和家长，《考生指南》将发到每一个考生手中，考生应认真研读。

根据《考生指南》安排，今年与往年一样，6月25日零时开始查询高考成绩。考生可通过以下方式查询高考成绩和录取结果：

●通过网站查询成绩

自6月25日零时起，可登录省教育厅网站(www.haedu.gov.cn)、省招办网站(www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)、河南省普通高校招生考生服务平台(pzwb.heao.gov.cn)查询高考成绩。

●通过高考成绩证书查询成绩

考生应在报名所在地招办规定的时间内，凭准考证到报名站领取本人的高考成绩证书。考生如对成绩有疑问，可在6月27日18时前到县(市)区招办提交申请，逾期不予受理。复核只检查是否漏评、分数合计是否存在差错，不复核评分宽严。

●通过县(市)区招办招生考试综合服务大厅查询录取结果

●登录招生院校网站查询录取结果

网上志愿填报系统于6月25日开通，考生需首先登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，然后点击首页网上服务大厅中的“网上志愿填报”，在登录界面输入考生号、身份证号和报名时使用的密码登录系统并填报志愿。

高冰南提醒：考生应妥善保管自己的密码，不要把密码透露给他人，更不要让他人代填志愿。（洛阳晚报见习记者 刘敏）