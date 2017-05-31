中招体育特长生、足球尖子生专项测试结果揭晓

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局体艺卫站获悉，我市中招体育特长生、足球尖子生专项测试结果已经揭晓，之前参加过专项测试的考生，即日起可查询成绩。

此外，针对近日本报中招帮帮团中家长们的留言和提问，作为帮帮团成员，市教育局中招办相关负责人张格尔、市五中校长孔祥宏进行了解答。

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合格名单

问：5月27日，我市中招体育特长生、足球尖子生专项测试在市一中举行，结果现在出来了吗？在哪里能查询测试成绩？

答：今年，我市17所高中计划招收特长生共322名，其中，体育特长生278名，足球尖子生44名。目前，专项测试成绩已公示，考生可登录市教育局体育艺术卫生保健站官网(www.lytwz.com)或到市教育局体育艺术卫生保健站查询录取名单。

今年报名参加测试的考生共有540余名，通过测试的考生有234名。其中，通过足球尖子生测试的考生有22名，具体为：市五中5名，市东方二中5名、市实验中学4名，市四十七中2名，市四十八中2名、市东升二中2名、市五十五中1名，龙盛中学1名；通过体育特长生测试的有212名。

“我校今年有5名考生通过了足球尖子生考试，建议有体育特长的学生可以像他们一样，上初中后能坚持自己的爱好。”孔祥宏说，在孩子升入初中后，不少家长会因孩子学业紧张而让孩子放弃爱好，其实体育特长也是孩子通往心仪高中的一条捷径——通过专业测试后，体育特长生录取分数线可按中招录取分数线降20%，足球尖子生过中招录取分数线有望被录取。

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分数线测算

问：各学校是如何录取的？分数线又是如何划定的？

答：今年的中招录取工作遵循的原则依然是“遵循志愿，分数优先”，招生也是分批次进行的，录取顺序为省提前批、市提前一批、市提前二批、市批次志愿，前一批次未被录取，不影响下一批次录取。也就是说，考生的志愿将“顺延”至考生所填报的下一批次志愿进行录取。

在市提前二批和市批次志愿中，考生可在每个批次中最多选报3个志愿，每个批次的3个志愿是要分主次的——这两个批次中，最高分数线学校只录取第一志愿填报该校的学生。

以市提前二批为例，市中招办工作人员将参考所有报考第一志愿考生的人数和分数，并结合各高中的计划招生人数，对各高中的录取分数线进行科学预估，产生最高分数线学校A校；A校在录取时，只录取第一志愿填报A校的考生，因为第一志愿填报A校的考生人数就能满足录取名额的需求。

第二个录取学校B校的分数线，则是综合考虑第一志愿填报B校和其他志愿填报B校但未被录取考生的成绩来划定的。B校录取时，会将这些考生按照中招考试成绩由高到低进行排序，依次录取。因此，B校在录取时，第一志愿未填报B校的考生，只要分数达到要求，也可能被录取。

第三个录取的学校，也是综合考虑第一、第二、第三志愿填报该校的考生成绩，按照分数优先的原则进行录取。

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参考信息

问：考生如何参考各高中往年的录取分数线填报志愿？

答：填报志愿前，考生可将自己的中招模拟成绩和信息技术考试、理化生实验考试、体育考试成绩加在一起算出总成绩，然后结合各高中往年统招分数线、特色班分数线进行比对，综合考虑。

考生在填报志愿时，既不能过于高估，也不能低估，除了中招模拟成绩，平时的考试成绩也是考虑因素之一。

从往年的录取情况来看，有的考生在中招模拟考试中会超水平发挥，成绩进步很多，在填报志愿时，就将第一志愿填报成一所录取分数线较高的学校，但是在中招考试中未超水平发挥，最终未被第一志愿学校录取。

有的考生平时成绩一直名列前茅，但在中招模拟考试中发挥失利，于是在填报志愿时心有余悸，低估了自己，导致虽然最终成绩远远高于洛一高录取分数线，却因第一志愿未填报该校志愿而与洛一高失之交臂。

在此，孔祥宏提醒：每次考试的难易程度不同，考生不能仅仅根据某一次考试的分数作为填报中招志愿的依据，而要关注自己每次考试的排名，综合评估自己的水平。（洛阳晚报记者 焦琳）