想在自家房顶装太阳能发电设备咋申请？国家是否有补贴？

日前，洛龙区的杨先生拨打洛阳晚报热线询问，得知国家有政策鼓励各类电力用户建设分布式光伏发电系统，他也想在自己家的房顶安装一套太阳能发电设备，但不知道怎么申请，发出来的电国家是否有补贴。

-听您倾诉

杨先生家住洛龙区安乐镇，他听说现在我市有些家庭在自家房顶装上太阳能电池板，发的电不仅够自己用，还能卖给国家电网。“我家是3层自建楼房，房顶面积挺大，但一直空着，没有利用起来，挺可惜的。”杨先生说，他听说国家对光伏发电等新能源建设项目有政策支持，也想在家里装一套太阳能发电设备，但不知道应该咋申请。另外，发的电如果上网，国家是否有补贴。

-所跑单位

国网洛阳供电公司(以下简称供电公司)

-跑腿经历

记者从供电公司了解到，随着国家出台一系列优惠政策鼓励各类电力用户按照“自发自用，余电上网”的方式建设分布式光伏发电系统，我市申请该业务的居民数量逐年增多，仅2016年就有98户提出申请，今年前4个月，就有30多户居民提出申请。因太阳能电池板占地面积较大，申请的居民中，大多数是家里有自建房的，小区单元楼住户不多。

申请建设分布式光伏发电系统并网的用户必须是供电公司的直供用户，对于小区居民使用公共区域进行安装建设的，还需要提供物业、业主委员会或居民委员会的同意建设证明。

如果符合以上条件，申请人可携带本人身份证、房产证或土地使用权证、物业出具的统一建设证明材料等，到所在辖区的供电公司营业厅填写并网申请表。工作人员受理您的申请后，会到现场查看接入条件，若符合条件会免费提供接线方案。设备安装完成后，供电公司将上门并网验收，双方签署关于购售电、供用电和调度方面的合同，免费安装新计量表，转入并网运行。

在并网及后续的结算服务中，电力部门不收取任何费用，还免费帮申请人向政府能源主管部门备案。

此外，国家对“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电实行全电量补贴，每发一度电，国家补贴0.42元，用不完的电还能以每度电0.3551元的价格转售给国家电网。

分布式光伏发电还有一种模式叫“全额上网”，即自家安装的家用光伏电站所发电量全部卖给国家电网。

-办事结果

杨先生说，电力部门的解释很详细，他准备好相关材料后就到辖区营业厅申请。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 张静 黄卫铭）