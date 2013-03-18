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洛阳：驰而不息 推进农村精神文明建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-03 09:07
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　　1日到2日，全市农村精神文明建设暨推动移风易俗树立文明乡风工作经验交流会在栾川县召开，深入贯彻全国、全省相关会议精神，部署我市相关工作。

　　市委常委、宣传部部长杨炳旭在会上强调，各级各有关部门要明确任务、重在建设，驰而不息推进美丽乡村文明家园建设，深入开展形势政策教育，大力培育新型农民，加大“三农”工作宣传力度；突出抓好培育和践行社会主义核心价值观工作，扎实开展文明家庭创建活动，持续抓好阵地建设、农村人居环境整治、农村文化建设等工作；切实抓好文明村镇创建活动，做好规划设计，多办实事好事，结合脱贫攻坚，突出精神扶贫。要突出重点、以人为本，坚持以社会主义核心价值观为引领，以群众性精神文明创建活动为载体，以党员干部带头和群众自治为基本方法，推动移风易俗工作深入开展。要完善体制机制、强化县域主体、提升工作实效，形成合力，久久为功抓好农村精神文明建设和移风易俗工作，努力开创我市农村精神文明建设工作新局面。

　　会议期间，与会人员前往栾川乡、石庙镇、冷水镇部分社区和学校少年宫等观摩了相关工作开展情况。栾川县、新安县、嵩县、洛龙区安乐镇、孟津县常袋镇马岭村在会上作交流发言。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 徐巧丽）
[ 责任编辑：周萌]
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