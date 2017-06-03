昨日，在宜阳县高村乡孔昌村的麦田里，联合收割机忙个不停。看着饱满的麦粒，村民李红纪和妻子席小平笑得合不拢嘴。
连日来，我市抢抓天气晴好的有利时机，做好小麦抢收、玉米抢种工作。据市农机局统计数据显示，截至2日16时，我市收获小麦219.83万亩，占麦收面积的近60%，其中机收216万亩，机收率达到98.3%，日投入联合收割机4994台。在加快麦收进度的同时，我市农机部门还抓住当前墒情较好的有利时机，组织农民收获一块、播种一块，目前已播种玉米87.01万亩，占应播面积的33.08%。（洛阳日报记者 常世峰 特约通讯员 田义伟 摄）
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