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洛阳：“双区同建” 打造引领创新发展双龙头

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-03 09:07
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　　今年4月1日，中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区正式挂牌。我市积极推动制度创新，深化“放管服”改革，开放带动的引力持续增强。

　　去年4月5日，郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复。一年多来，我市强化顶层设计，大力实施创新主体和创新平台“双倍增”计划，创新发展的活力持续迸发。

　　可以看到，当下洛阳“双区叠加”的战略机遇和政策红利正在加快释放。可以预见，未来洛阳“双区同建”必将成为引领创新发展的双龙头。

　　前不久，省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻来洛调研时，特意就两大国家战略落地推进情况进行实地考察，叮嘱要坚持改革创新，一定要把自贸区和自创区建好。

　　不沿边、不靠海，26.66平方公里自贸区的设立，让洛阳一跃迈向开放的最前沿。围绕“为国家试制度、为地方谋发展”理念，洛阳片区经过3年至5年的改革与探索，将形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造便利化、国际化、法治化的营商环境，培育国际合作与竞争新优势。

　　“放管服”改革是自贸区制度创新的重中之重。在洛阳片区综合服务中心，谢伏瞻与工商、税务、金融等窗口的工作人员详细攀谈，询问联审联批、企业注册情况。看到有外国朋友在这里办理业务，谢伏瞻还上前与他亲切交谈，鼓励他放心投资发展。

　　“谢书记叮嘱我们要深入研究政策，积极学习借鉴外地先进经验，加快政府职能转变，积极探索管理模式创新，促进贸易投资便利化。”市政府副秘书长胡加彬说。目前，洛阳片区各项改革事项正加快落地，力求对市场“放得更活，管得更好，服务更优”。

　　在简化办事流程方面，全面推行“互联网+政务”服务，缩短办理时限，变“群众跑腿”为“信息跑路”；在商事制度改革方面，营业执照办理时间缩短至1天，且实现“二十二证合一”；在审批方面，推行“一窗受理、内部流转、限时办结”的集成化审批服务，片区内企业和居民申办事项均可“一网通办”；在项目投资方面，创新“四个一”联合审批制度，“一次申请、一窗受理、一门审查、一文批复”，最大限度方便企业。

　　“企业实际进驻，是衡量自贸区服务质量的重要标准。”截至目前，洛阳片区新进驻企业已达600家，涉及高端制造业、现代服务业等多个领域。与此同时，以自贸区为支点，我市积极融入“一带一路”建设，重点推动引进来，积极稳妥走出去，对外贸易持续升温，“一带一路”沿线国家进出口额占比达到46.2%。

　　前不久，在中国和乌兹别克斯坦两国元首的共同见证下，我市与布哈拉市缔结为友好城市。今后，我市将持续扩大“一带一路”朋友圈，广泛开展国际产能合作，打造国际智能制造合作示范区。

　　诚然，自贸区建设打开了洛阳全面对外开放的“窗口”。而以自创区建设引领创新发展，也将让开放变得更有底气、更加自信。

　　“玻璃企业包括整个装备制造业，都不能守成不变，只有不断深化改革，不断加强研发，不断扩大规模，不断占领市场，才能迎来光明前景。”这是谢伏瞻在实地考察洛阳北方玻璃技术股份有限公司，得知企业坚持创新、逆势突围，高端产品成功运用到鸟巢、国家大剧院等工程后的殷切寄语。

　　当传统产业靠创新争取“春天”之时，我市的新兴产业则正通过地企合作、军民融合做大“蛋糕”。双瑞集团就是一个典范。

　　作为国防工业舰船材料研制及应用工艺研究的科研单位，中船重工第七二五研究所为首艘国产航母、“蛟龙号”载人潜水器等重大项目提供关键技术；作为军民融合的示范企业，该所实施“一所两制”组建双瑞集团，在洛形成了具有完全自主知识产权的特种装备、医疗器械等产业板块。在双瑞特种装备有限公司，谢伏瞻勉励企业坚持创新驱动发展，研发高精尖技术，深化军民融合，促进科研成果实现产业化，辐射带动河南经济社会发展。

　　去年以来，我市充分发挥大厂大所大院大军工优势，出台地企合作、军民融合等具有洛阳特色的支持政策，着力盘活资源、厚植优势。目前，我市以创建国家军民融合创新示范区为契机，在自创区规划建设军民融合产业园，并设立规模30亿元的军民融合投资基金；地企合作联席会议连续举办6次，共签订161个地企合作项目，总投资达1541亿元。

　　一群怀揣梦想的年轻人从最初的创新、创意，到放下包袱勇敢创业，最终实现创造，这个“破茧成蝶”的过程离不开科技孵化器的一路扶持。一年多来，我市大力实施创新主体和创新平台“双倍增”行动计划，新增各类创新主体360家，成功引进培育市级以上研发平台235个；积极开展国家小微企业创业创新基地城市示范，新增创新空间载体24个、进驻小微企业5198家。

　　“双区同建”、优势叠加，联动发展、双向溢出。下一步，我市将进一步用足用好先行先试政策优势，打通“四个通道”、推进“四链融合”，扩大对外开放，不断聚集新动能，释放新动力。（洛阳日报记者　白云飞）
[ 责任编辑：周萌]
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