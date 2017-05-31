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厉害了！洛阳一天两登《人民日报》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-02 16:50
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6月1日，在河南洛阳举行的一场“六一”亲子运动会中，一名小朋友和家长开心互动。

　　杜 武摄（新华社发）

　　一大早，洛阳微信朋友圈里，就疯传两张截图。一张是6月2日《人民日报》头版以《快乐过节》为题的主打照片：“6月1日，在河南洛阳举行的一场“六一”亲子运动会中，一名小朋友和家长开心互动。”

　　据该图片作者、洛阳晚报摄影记者杜武介绍，“六一”儿童节前后，洛阳各地举办了丰富多彩的亲子主题活动。图片所示活动是洛阳市直机关第二幼儿园在洛阳体育中心田径训练场举行的“游戏——点亮快乐童年”庆“六一”亲子运动会。

　　另一张是同天《人民日报》第14版“生态”版，以《变废为宝》为题，图文并茂报道了洛阳秸秆综合利用工作。

　　图片展示的是，5月31日，宜阳县高村乡孔昌村，麦收后的秸秆打捆，作为发电和制肥企业的原料。

　　文字载明：“三夏”大忙时节，秸秆禁烧进入紧要期，各地纷纷采取有效措施，推动秸秆变废为宝。在河南洛阳，秸秆变废为宝的渠道主要有5种：通过秸秆直接还田，增加土壤有机质含量；围绕牛、羊等饲草类畜牧养殖，转化养殖饲料；作为菌类基料，扶持食用菌生产企业扩大生产规模；推广秸秆固化成型技术，为秸秆发电和制肥企业提供原料；通过发展户用沼气、建设秸秆气化站等途径，发展清洁能源。

　　不仅如此。洛阳今年严格实行全区域、全天候常年禁烧。目前，“蓝天卫士”平台已开始运行，1600多个摄像头全天候监控“冒烟起火”。与此同时，洛阳广开源路，大力推进秸秆综合利用工作。

　　根据我市出台的2017年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案，今年全市秸秆综合利用率超过90%，每个县(市)要在原有基础上，力争再新建1个以上利用量在5000吨至1万吨的秸秆综合利用企业；对夏季利用量在1000吨以上、秋季利用量在3000吨以上的秸秆综合利用企业、合作社和大户予以补贴；鼓励各县(市)区建立收储体系，原则上按照乡镇10亩、村3亩的标准，建立秸秆收储转运基地等。 “怪不得被《人民日报》聚焦！”市工商局办公室一名工作人员说，工作做到实处，自然赞声一片。“洛阳正在加快建设中原城市群副中心城市，哪儿哪儿都是正能量啊！”（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：席倩倩]
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