明年起洛阳教师资格考试一年两次

省教育厅日前发出《关于河南省教师资格考试有关问题的通知》(以下简称《通知》)，规定从2018年起，我省中小学教师资格考试和高等学校教师资格考试一年举办两次。同时，调整中小学教师资格考试报名条件。洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院将设标准化考点。

●增加教师资格考试次数

《通知》指出，自2018年起，我省中小学教师资格考试和高等学校教师资格考试一年举办两次，中小学教师资格考试时间以教育部公布的时间为准，高等学校教师资格考试时间以省里公布的时间为准。

●高校教师资格考试人员范围明确

高校教师资格考试人员范围分为以下几类：

各类高等学校在职或已签订聘任协议且具有本科及以上学历的教学人员；

全日制师范类毕业生和教育硕士：

高等学校附属医院临床教学人员参加高等学校教师资格考试，除具备《教师资格条例》等规定的条件外，还应具备以下条件：由学校人事部门纳入学校教师管理，取得卫生系统中级及以上专业技术职务，系统讲授1门以上学校教学计划规定的课程。

2015年(含)之前入学的全日制普通院校师范生和全日制教育硕士，毕业后在高等学校任教，申请认定与所学专业相同或相近学科的教师资格仍执行直接认定的相关政策；跨学科认定应参加高等学校教师资格考试。2016年起入学的全日制普通院校师范生和全日制教育硕士，毕业后在高等学校任教，申请高等学校教师资格，均应参加高等学校教师资格考试。

●中小学教师资格考试报名条件变化

中小学教师资格考试社会考生报名应满足“户籍或人事关系在河南省”的条件。仅人事关系在我省的申请人，另需补充提交与工作单位签订的有效期内一年(含)以上聘用合同及由工作单位缴纳的一年(含)以上社会保险证明。

●报名程序简化

为方便考生报考，自2017年下半年起，中小学教师资格考试和高等学校教师资格考试的笔试网上填报后，资格审核环节，只核验并确认考生报考信息的规范性。在面试资格审核时，对不符合报考条件的,不予面试。

●遴选部分高校设立标准化考点

为满足我省考生队伍不断壮大的需求，保证考试顺利实施，现遴选部分高等学校设立标准化考点，承担所在考区的组考任务，在考试业务上接受考区教育行政部门指导。我市设立标准化考点的高校有：洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院。（洛阳日报记者 常书香）