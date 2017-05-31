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“古代砖雕叙流年”：下棋作画 以闲其情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 10:06
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　　民国时期的砖雕作品《东坡画竹》 (摄于洛阳伊龙砖雕艺术博物馆)

　　宋金砖雕作品《君子四艺·画》

　　宋金砖雕作品《君子四艺·棋》

　　“君子四艺”，指的是琴、棋、书、画。上次我们介绍了琴和书，这次来看看棋、画与洛阳的关系。

　　洛阳伊龙砖雕艺术博物馆有民国时期的砖雕作品《东坡画竹》，只见立于凳子上的书童手拿画纸，苏东坡正提笔作画，松下两名书童则忙着卷画，画面生动。

　　华夏文房文化博物馆有宋金砖雕作品《君子四艺·棋》和《君子四艺·画》，雕工古朴。

　　以洛阳为中心的河洛地区是围棋的重要发源地。西晋时，张华在洛阳作《博物志》，称“舜以子商均愚，故作围棋以教之”，迄今已有4000多年历史。尧的长子丹朱“善争而愚”，很不成器。后来，尧得到仙人指点，教丹朱下围棋，“以闲其情”，结果将丹朱打造成了中国第一位围棋高手。

　　去年，《中国文化报》上刊登了一篇文章《中国围棋的“洛阳情结”》，介绍中国围棋协会副主席林建超在洛阳围棋博物馆参观的情况。确实，围棋有着深深的“洛阳情结”：定鼎门遗址出土有大量唐代围棋子，老城新街也出土了大量宋代制作围棋子时遗留的带冲孔贝壳……

　　因围棋的棋盘和黑白棋子与河图洛书关系密切，围棋自古又称“河洛”。

　　“君子四艺”中的画，可以上溯到新石器时代。最初的中国绘画，是画在陶器、地面和岩壁上的，后来发展到画在墙壁、绢和纸上。

　　盛唐时期，“画圣”吴道子就以擅长创作壁画而出名。他最初是民间画工，后到洛阳从事壁画创作，留下了“天宫寺一日三绝”的典故。

　　洛阳天宫寺在今天的老城一带。裴旻(mín)将军因母亲去世，在洛阳家中守孝。他想请吴道子在天宫寺作壁画以超度亡灵，吴道子则请他先来了一段剑舞。从剑舞中得到灵感后，吴道子绘出的壁画“为天下之壮观”。当时在场的张旭也情不自禁地在天宫寺留下了“天下第一狂草”的墨宝。围观者大饱眼福，称“一日之中，获睹三绝”。

　　看到这里，你是不是以自己是洛阳人而自豪？

　　(摄于华夏文房文化博物馆) （洛阳晚报记者 刘婷 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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