洛阳文化旅游经贸代表团成功访问印度尼西亚

应印度尼西亚国家旅游部邀请，5月18日至24日，洛阳文化旅游经贸代表团一行12人先后在印尼首都雅加达，以及旅游胜地龙目岛、巴厘岛等地进行了旅游推介活动，双方就旅游和经贸方面开展合作进行了深入交流，代表团还在当地举办了“‘一带一路’看洛阳”摄影展览。代表团所推介的项目和展出的图片受到当地各界的高度评价，印尼官方表示，未来要和洛阳在文化经济方面开展更多的合作项目。

1 洛阳文化旅游资源丰富

合作前景非常广阔

代表团出发之时，恰逢“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕，有关“一带一路”的倡议多次成为双方会谈的热门话题。巴厘岛有关方面负责人说，通过听取洛阳代表团的介绍以及观看图片展览，他们对具有丰富历史文化旅游资源，同时又是陆上“丝绸之路”起点的洛阳产生了浓厚的兴趣。

印尼有1000多万华侨，作为海外华侨的聚集地，具有深厚历史文化底蕴的洛阳可能成为印尼华人寻根问祖的圣地，合作前景非常广阔。

巴厘岛有关方面负责人就洛阳—巴厘岛开通旅游包机业务进行了进一步洽谈，双方就开设旅游包机的政策支持、航班时间段等细节进行了沟通。

据我市有关方面负责人介绍，在市旅发委和市城市发展投资集团的积极推动下，此前我市与印尼的合作已日益密切。今年4月在洛阳召开PATA会议期间，由印尼国家旅游部率领的文化交流团体在牡丹城举办了“美妙印尼之夜”和“美妙印尼美食节”系列活动；双方就在白马寺仿建印尼世界文化遗产——波罗浮屠佛塔一事进行了沟通，印尼方已派专人赴白马寺进行考察，表现出了极大的兴趣；市外事部门还就与印尼华人聚集的山口洋市结为友好城市进行了沟通；洛阳一拖等相关企业还与印尼华商会代表进行了对接，就洛阳生产的农业机械、轴承和其他工矿产品进行了商贸洽谈。

2 洛阳摄影展获赞誉

印尼旅游经验可借鉴

在此次行程中，观看“‘一带一路’看洛阳”摄影展是必不可少的一环，也是此行的一个亮点。展出的30余幅生动形象的图片，均由洛阳日报报业集团的新闻工作者拍摄提供，展现了洛阳近年来政治、经济、文化发展的精彩瞬间和洛阳独具特色的城市风貌，这些图片具有鲜明的洛阳城市名片特点，吸引了当地观众的眼球，扩大了洛阳在印尼的影响力。

此次摄影展由市旅游发展委员会、洛阳日报报业集团承办，先后在印尼的雅加达、龙目岛和巴厘岛展出，共计时长20天。此次展览的图片全部留在印尼，中国驻当地领事部门表示拟在合适的机会专门再次举办推介洛阳的活动，印尼旅游推广部门还表达了拟邀请洛阳摄影家到当地进行摄影采风的意愿。

作为海上丝绸之路经济带的一个重要国家，印尼以其丰富的旅游资源和先进的旅游推广经验在全世界都产生了一定的影响。代表团中多名来自我市旅游行业的负责人高度评价印尼旅游行业，一致认为印尼成熟的旅游行业经验对我市旅游业的发展具有极大的启发、借鉴作用，如印尼的原生态饮食、一体化就餐、配套齐全的国际化旅游服务设施，以及丰富多彩的具有本土特色的旅游文创产品等。（洛阳日报记者 高均海 文/图）