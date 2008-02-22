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我看城市蛙鸣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 09:22
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　　看晚报，开元壹号小区景观渠的蛙鸣让附近居民难以入眠，引起一些人的反感。在古人心中象征和谐稳定、吉祥丰收的蛙鸣，在诗人笔下“稻花香里听蛙声”的动人旋律，如今却成了噪声。

　　这也不能全怪今人，毕竟现代社会与古代的生活不能同日而语，快节奏的生活让很多人心浮气躁，看什么都不顺眼，听什么都觉得刺耳。

　　这样的感受，我也有过。

　　曾经，我紧闭门窗，拒绝青蛙的小夜曲和小鸟的晨曲，甚至用耳塞隔绝这些声音，可是内心的烦躁并没有减轻，失眠的症状并没有好转。我知道，青蛙、小鸟没有错，问题出在我身上，把气撒在小动物身上，显得多么荒唐可笑！于是，我决定调整心态，尝试着接受。

　　早晨，我不再愤怒地驱赶飞到窗台上喊我起床的鸟儿，而是“闻鸟起舞”，下楼锻炼；晚上，我不再关窗塞耳，咒骂青蛙的合唱，而是在悠扬的蛙鸣中看书写作，恬然入梦。我视它们为朋友，它们就真的成了我生活中的好伙伴。心态一变天地宽，这话屡试不爽。

　　你听或者不听，蛙鸣鸟唱都在进行，不疾不徐；你烦或者不烦，动物都在自由生长，不悲不喜。我们既然改变不了它们，何不调整心态，与它们和谐共处？鸟之晨曲、蛙之夜曲，总比汽车的噪声、小贩的聒噪好听多了吧！何况，有蛙鸣鸟唱的地方，一定是生态环境良好的地方。（淮南子）
[ 责任编辑：马佳佳]
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