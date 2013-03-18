“高考房”涨价，别太离谱

高考就那么几天，消费需求短暂集中，而考点附近酒店客房数量有限，因此容易出现“一房难求”的情况。

2017年高考在即，“高考房”也迅速升温。

日前，同程旅游发布的《2017“高考房”预订趋势》显示，最近一周内各主要城市的“高考房”预订量环比增长近一倍，多数考生家长选择在考试前一天入住，有考生家长甚至选择在考试前两天入住。

面对孩子人生中一次重大的考试，哪个家长不是想方设法为孩子创造尽可能好的环境？租住“高考房”，是为了搞好“后勤保障”：避免孩子在路上奔波，让孩子有更多的时间养精蓄锐。

高考就那么几天，消费需求短暂集中，而考点附近酒店客房数量有限，因此容易出现“一房难求”的情况。一些酒店就趁机“突击”涨价，想狠赚一笔。

从表面上看，房价由酒店自主确定，根据市场规律，供小于求，不可避免会导致价格的上浮，“高考房”涨价似乎无可厚非。问题是，“高考房”的价格往往在高考期间“一飞冲天”，涨价几百元甚至上千元。这样的涨价幅度未免有点儿“趁考打劫”的味道，太过离谱。一些酒店这样做，不仅增加了考生家长的经济负担，损害了自身形象，也有违法之嫌。

根据《价格违法行为行政处罚实施办法》，“生产成本或进货成本没有发生明显变化，以牟取暴利为目的，大幅度提高价格的”，主管部门可以予以处罚。近日，湖北省物价局就发出了提醒告诫书，将严查考试期间的价格违法行为。对经提醒告诫仍然不整改的价格违法行为，将根据相关法规从重处罚，最高可处50万元罚款,并在价格失信者名单中记录。

相关部门亮剑，能及时规范考点附近酒店市场的价格秩序，有效遏制“高考房”价格的“野蛮生长”。作为家长，也应理智些，根据自身情况，不必盲目跟风租住“高考房”。毕竟高考成绩如何，关键还是看孩子平时的学习和心态。（新闻观察员 洛谭）