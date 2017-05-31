儿子患病写书自救 年迈父母四处奔波替儿卖书

夫妻俩摆地摊卖书救儿子

端午假期，家家户户忙着过节，来自湖北省天门市的贺腊英、夏孝中老两口却无法享受这种快乐。多年来，为早日凑齐医药费，他们身患重病的儿子夏海波写书自救，老两口跑遍全国多座城市替儿卖书。

“听说洛阳好人多，请买本书救救我的儿。”贺腊英说，前两天，他们带着满满的希望来到洛阳，每卖出一本书，儿子康复的希望就多一些。

儿子一直是他们最大的骄傲

昨日上午，阳光十分毒辣，在九都路与解放路交叉口北约100米的过街天桥下，61岁的夏孝中、贺腊英手里拿着几本书，面前摆着一张写有儿子个人简历的宣传页，旁边放着一个装满书的大布袋，成了流动人群中静止的人和物。

早班高峰时间，行人匆匆而过，老两口紧紧盯着每一名路人，若有人驻足观望，他们便会操着一口浓浓的方言上前“推销”：“这是我患病的儿子创作的，写得很好，买一本看看吧！”

若是有人买书，贺腊英就会在图书内页工工整整地写上：“贺腊英祝您好人一生平安！”

“每卖一本书，能为海波挣到几块钱到十几块钱的医药费，这些年卖书已经攒下了2000多块钱，慢慢来吧！”贺腊英说。

提起35岁的儿子夏海波，老两口的眼神里满是骄傲，他们坚信，若不是1999年患的那场病，儿子定能够大有作为。

1998年，16岁的夏海波以700分的高分考入当地重点高中。高二时，他突然患上了类风湿性关节炎，关节肿胀，疼得受不了，被迫辍学。

贺腊英在给买书者写祝福语

父母奔走卖书救儿

那几年，贺腊英老两口带着儿子在省内四处求医，家里唯一的经济来源——4亩田地也荒废了，还欠下10万余元债务。

看着母亲整日以泪洗面，原本萎靡的夏海波决定重新振作起来。躺在病床上，他忍痛咬牙创作，写下了第一本书《乞讨日记》，在好心人的帮助下于2008年出版。

2012年，由于没钱治病，夏海波的病情加重，被诊断为股骨头坏死，手术治疗费用至少需要30万元。为了尽快凑齐这笔钱，年过半百的贺腊英和夏孝中背起行囊，先后到襄樊、黄石、厦门、宁波、杭州等地卖书，租住最便宜的单间，三餐靠馒头、包子充饥。

昨日，《洛阳晚报》记者通过电话联系上了身在广州农村养病的夏海波。“父母已经一把年纪，为了我还要四处奔波，我内心非常难受。”夏海波说，为表达对父母的感激之情，他躺在病床上花费近3年时间，用已经变形的手指一个字一个字地敲出了第二本书《行走的母亲》。

好心人来买书

听说洛阳好人多，他们来到这里试试贺腊英说，虽然这些年他们先后去了十几座城市卖书，但是销量并不多，常常一天也卖不出去一本。5年过去了，9000多本书只卖出去了一小部分。

“听说洛阳好心人多，我们想来看看！”说起为啥会来洛阳，贺腊英如是说，“今年4月，我们在石家庄卖书时，遇到3名来自洛阳的买书人。了解到我们的遭遇后，他们痛快地买了几本书，并且很热情地介绍洛阳市情市况和出行路线。”临走时，仨人再三邀请他们到洛阳试试，并说：“洛阳人都很热情，去试试看吧！”

前两天回老家割完麦子后，老两口买了两张火车硬座票来到洛阳，花260元租下了一间单间，准备住上一个月。“一上午就卖出去了3本书，我已经很知足了！”贺腊英说，这几天在街头，一直有好心人帮助他们，有递水的，有帮着提布袋的，还有个年轻女孩拿出60元买了一本书，死活不让找钱……“洛阳的天气很‘热情’，人更热情！”贺腊英说。

亲爱的读者，如果您被这一家人打动，可以到九都路与解放路交叉口北约100米的过街天桥下找他们，您的一点帮助，将为他们带来一份希望。（洛阳晚报记者 刘心/文 李卫超/图）