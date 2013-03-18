无线电监管车发出的电波会影响考生？专家：这是谣言！

无线电监管车

昨日，记者从市无线电管理局了解到，为防止考生作弊，在今年高考期间，我市将投用4辆无线电监管车，比去年增加1辆，且监管设备也在去年的基础上再次升级。

高考是每个考生家庭中的大事，近日，一些有关无线电“天眼”监考的谣言在微信朋友圈中甚嚣尘上，昨日，记者也就这些问题向有关专家进行了求证。

高考期间，市区将形成三角区域无线电监考网

市无线电管理局监测站站长兰志刚介绍，今年高考期间，我市将投用4辆无线电监管车，一辆巡视车，其中，两辆无线电监管车将在县区“服役”，另外两辆将分别在我市东、西城区两侧，与位于洛龙区的无线电监测主站形成一个三角区域，以保障考场的正常秩序。两辆服务于县区的监管车也将分别沿着栾川—嵩县—伊川—汝阳、洛宁—宜阳—新安—孟津—偃师这两条路线进行实时监测。

“从近年来的经验来看，利用手机作弊的极少，目前无线作弊信号主要分为模拟语音信号和数字信号，前者通过语音播报作弊，后者是近年才开始采用的新型方式。”兰志刚解释，高考期间，无线电监管车主要监测、打击这两种作弊方式。

数字信号作弊，简单说来，就相当于将答案编写成信息传递到作弊考生手中，作弊考生会携带一种微型接收显示屏进入考场，外围作弊团伙将答案通过无线信号一次性传过去，只需要几秒钟，“作弊考生的信号接收器可能是一块手表，也可能是一块橡皮擦”。

升级设备一秒能把所有无线电波段扫描好几遍

若在高考期间，发现异常无电线信号怎么办？兰志刚说，届时每辆无线电监管车上都将配备4名以上工作人员及便携检测设备、无线电制管设备等，若在高考期间发现异常信号，他们将立即进行测向定位，确定信号源方位并及时与考务部门取得联系，并根据具体情况对信号源进行阻断，不让作弊者接收到信号。

除此之外，今年将投用的无线电监管车刚刚进行过设备升级，扫描速度将更快，扫描结果更准确。与平日里监测黑电台不同，在高考期间，无线电监测范围几乎为所有民用无线电波段，即30MHz-3GHz，监测范围是黑电台的数千倍，而按照目前的设备能力，一秒之内就能扫描过40GHz，“也就是说，一秒就能把所有波段从头到尾扫描好几遍”。兰志刚说。

辟谣：无线电监管车发出的电波会影响考生？

随着高考的临近，一些有关无线电“天眼”监考的谣言在微信朋友圈中甚嚣尘上。在热传的帖子中，记者看到了这样两条：

谣言一：使用电磁炉、微波炉会干扰无线电信号

帖子中说，电磁炉、微波炉等家电在使用时会释放一定的电波，这种电波会干扰无线电信号，被专业设备监测为异常信号，并在考生使用无线耳机测试听力时成为干扰信号，所以告诫那些居住在考场附近的居民，在高考期间，不要使用电磁炉、微波炉等。

兰志刚：这是谣言。电磁炉、微波炉在使用时确实会对无线电信号有一定的干扰作用，但是影响范围非常有限，几乎可以忽略不计，而且，如今市场上销售的家电都是符合国标的，所以市民不必有类似担心，在高考期间也可正常使用。

谣言二：无线电监管车发出的电波会影响考生

帖子中说，因为无线电监管车在工作期间会发射电波，对于那些距离监管车较近的考场考生来说，他们的大脑会在一定程度上受到这种电波的干扰，影响思维。

兰志刚：这也是谣言。电磁辐射对人体造成伤害的前提是它的量和辐射时间都达到了一定程度，无线电监管车在工作过程中，只有在发现异常信号源需要进行阻断时才会发射信号，其他的任何时间，都不会向外发射信号，而且，这种信号远远达不到对人体有害的程度，考生和家长不必担心。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 赵富恩 文/图）